В Польше 31000 иностранцев добавили в реестр нежелательных лиц, которых могут депортировать. Больше всего в списке украинцев - 5900 человек, из которых 4200 уже осуждены.

Об этом сообщает издание Rzeczpospolita.

Отмечается, что депортированы будут не все из этого реестра. На втором месте после украинцев – грузины (4200 человек).

С начала года из Польши депортировали 1100 иностранцев - столько же, как за весь прошлый год. В частности, на прошлой неделе выдворили 15 украинцев, которые имели судимости за кражи, грабежи, подделку документов, хранение наркотических веществ, управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, а также организацию незаконного пересечения границы.

Напомним, что недавно сразу 57 украинцев решили депортировать из Польши после скандального концерта Макса Коржа, где развернули флаги УПА.

В свою очередь украинский посол в Варшаве Василий Боднар не вступился за депортированных из Польши граждан Украины. Наоборот, дипломат их раскритиковал.

