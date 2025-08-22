Польша начала депортировать украинцев, которых задержали после концерта Макса Коржа в Варшаве.

Об этом сообщает Gazeta Wyborcha.

Как пишет издание, одной из депортированных оказалась 18-летняя Ангелина, приехавшая в Польшу в феврале 2022 года сразу после начала войны и поселившаяся с бабушкой в городке Прушкув близ Варшавы, учась в профессионально-техническом училище и работая в интернет-магазине.

После концерта Макса Коржа в Варшаве девушку, как и других 57 задержанных граждан Украины, теперь депортируют из страны по обвинению в хулиганстве.

"Я никогда не представляла, что поход на концерт закончится для меня так драматично. За мной пришли в 6 часов утра. Мне даже не разрешили взять вещи. Меня забрали и депортировали в Украину. Также на пять лет запретили въезд в Шенгенскую зону", - рассказала девушка.

При этом она также уточнила, за что именно ее задержали.

По словам девушки, перед концертом она увидела, как люди принялись прыгать с трибун на поле стадиона. Она также прыгнула, заявив, что это было "импульсивным решением".

После этого ее задержала охрана, а затем ее держали в камере в помещении подвала стадиона, где проходил концерт. Ангелина отмечает, что ее оштрафовали на 2 тысячи злотых, хотя, по ее утверждениям, ничего плохого она не сделала.

Ранее мы уже писали о том, что из Польши из-за "беспорядков и провокаций" на концерте Макса Коржа депортируют 57 украинцев.

Напомним, на так давно в Польше произошел скандал из-за флага УПА на концерте Макса Коржа. После этого президент Польши призвал сажать в тюрьму за демонстрацию символики ОУН-УПА, а такие действия осудил даже украинский посол.