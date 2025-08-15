В Польше арестовали 17-летнего украинца, подозреваемого в нанесении надписи "Слава УПА" и красно-черного флага на памятник жертвам Волынской трагедии.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на МИД Украины.

Сообщается, что он может быть причастен к вандализму и на других памятников в разных городах Польши.

"По предварительной информации Генерального консульства Украины во Вроцлаве, подозреваемые в вандализме взяты под стражу сроком на три месяца. Консульское должностное лицо находится в контакте с местными правоохранительными органами, направлен соответствующий запрос для выяснения обстоятельств происшествия. Дело находится на контроле учреждения", - указывается в сообщении.

В Польше полагают, что парень мог быть завербован Россией.

Напомним, на неделе в Польше был скандал из-за флага УПА на концерте Макса Коржа. После этого президент Польши призвал сажать в тюрьму за демонстрацию символики ОУН-УПА, а такие действия осудил даже украинский посол.

При этом посольство Украины до сих пор не выпустило рекомендацию украинцам не использовать публично символику ОУН-УПА в Польше.

Напомним, Польша считают ОУН-УПА организаторами Волынской резни - массовых убийств поляков во время Второй мировой войны. Эти события польский Сейм официально признал актом геноцида.