Избранный президент Польши Кароль Навроцкий призвал украинского президента Владимира Зеленского начать эксгумацию тел жертв Волынской резни.

Об этом он заявил накануне, в честь дня памяти поляков, убитых украинскими националистами в 1943 году.

Этот день в Польше официально отмечался впервые.

"11 июля, как и каждый год, мы вспоминаем поляков, убитых украинскими националистами в рамках Волынской резни. Кровавое воскресенье, 11 июля 1943 года, символизирует апогей жестокости преступников из УПА", - заявил Навроцкий.

Он упомянул о перезахоронении тел и настоял на "решении этого вопроса".

"Жертвы геноцида на Волыни заслуживают достойного захоронения, а их живые родственники имеют право помолиться на могилах своих близких. Именно поэтому я последовательно добиваюсь от властей Украины системного решения вопроса согласований на поиски и эксгумации жертв Волынского геноцида", - написал он.

Навроцкий также обратился к Зеленскому с призывом начать полномасштабную эксгумацию жертв этого ужасного преступления.

Напомним, в Польше парламент установил 11 июля Днем памяти жертв геноцида, совершенного ОУН и УПА на восточных территориях Второй Республики Польша.

Ранее Навроцкий заявил Зеленскому о необходимости решить "давно назревшие исторические вопросы".