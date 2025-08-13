Украинский посол в Варшаве Василий Боднар не вступился за депортированных из Польши граждан Украины, причиной высылки которых стала демонстрация флага ОУН-УПА на концерте белорусского рэпера Макса Коржа. Наоборот, он их раскритиковал.

Реакцию посла приводит издание RMF24.

"Я не понимаю, зачем украинцы вообще пошли на этот стадион. Концерт был на русском языке, и те, кто говорит на этом языке, сейчас убивают украинцев, развязывают войну и уничтожают Украину", - заявил Боднар.

Он выразил уверенность в том, что "польские правоохранительные органы примут необходимые меры для наказания виновных".

Боднар добавил, что "украинцы, которые, как и я, являются гостями в этой стране, должны соблюдать действующие в Польше законы". По его словам, депортированные граждане не проживают в Польше и приехали из других стран.

Посол заявил, что подобные действия вписываются в российскую риторику, угрожают двусторонним отношениям Польши и Украины, негативно сказываются на всех украинцах в Польше.

В этом заявлении удивляет несколько вещей.

Во-первых, что посол Украины в Польше не только не встал на защиту, но даже осудил сограждан, депортированных за демонстрацию флага ОУН, который в самой Украине используется крайне широко, его же демонстрация не считается "пророссийской позиции", а ровно наоборот.

Во-вторых, что посол Украины вслед за польским премьер-министром Дональдом Туском повторил тезис о руке Москвы в демонстрации флага. Хотя абсурдность этого тезиса предельно очевидна: Корж - крайне популярный в Украине исполнитель, осудивший российское вторжение, поэтому нет ничего удивительного в том, что десятки тысяч украинцев пришли на его концерт в Варшаве. Как и в том, что некоторые из зрителей принесли с собой красно-черные флаги ОУН-УПА, так как их, как было сказано выше, повсеместно используют в самой Украине.

При этом посольство Украины до сих пор не выпустило рекомендацию для украинцев не демонстрировать публично флаг Организации украинских националистов и УПА, которых поляки обвиняют в организации Волынской резни. Если бы такая рекомендация была своевременно опубликована, то и инцидента на концерте Коржа, возможно, удалось избежать.

Напомним, о депортации украинцев из Польши СМИ сообщили вчера.