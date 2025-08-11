В Польше произошел скандал из-за флага Организации украинских националистов (ОУН) после вчерашнего концерта белорусского певца Макса Коржа.

Депутат польского Сейма от партии PiS Дарьюш Матецкий подал заявление в прокуратуру из-за демонстрации там красно-чёрного флага ОУН.

Флаг развернули в толпе зрителей на варшавском стадионе PGE Narodowy. Кадры с концерта, на которой заметен флаг, быстро разошлась в соцсетях и вызвали резонанс в польском медиапространстве.

Матецкий написал в Х, что подает заявление по статье УК Польши "Пропаганда нацизма, коммунизма, фашизма или иной тоталитарной системы".

Напомним, в начале августа в польском парламенте произошла словесная перепалка из-за лозунга "Слава Украине!". Его во время своего выступления произнесла депутат от правящей партии "Гражданская коалиция" Клаудия Яхира. На это другой депутат сейма из правой партии "Конфедерация" Роман Фриц назвал лозунг нацистским.

Ранее бывший президент Польши Анджей Дуда резко раскритиковал прославление в Украине ОУН-УПА и назвал членов этой организации военными преступниками.