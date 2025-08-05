В польском парламенте произошла словесная перепалка из-за лозунга "Слава Украине!". Его во время своего выступления произнесла депутат от правящей партии "Гражданская коалиция" Клаудия Яхира. На это другой депутат сейма из правой партии "Конфедерация" Роман Фриц назвал лозунг нацистским.

Видео инцидента распространилось по телегрм-каналам.

По словам Фрица, поступок Яхиры - это позор.

"Мы видели пример позорного поведения, бандеровского и нацистского! Такого в польском сейме никогда не было. Как будто в сейме кто-то крикнул "Зиг хайль!" Это позор", сказал Фриц.

На заявление члена "Конфедерации" отреагировал посол Украины в Варшаве Василий Боднар.

"Крайне удивлён и обеспокоен заявлением одного из депутатов сейма Республики Польша от партии "Конфедерация", который, в отличие от многих других польских парламентариев, недопустимым образом упомянул официальный национальный девиз нашей страны "Слава Украине!" Это универсальное выражение поддержки суверенитета Украины и героизма её народа во всём мире. Для украинцев этот лозунг имеет такой же глубокий смысл и вызывает такое же уважение, как "Да здравствует Польша!" для поляков", - сказал дипломат.

"Конфедерация" выступает против помощи Украине, а ее представитель, занимающий пост вице-маршала сейма, недавно поднял тему возвращения визового режима на границе с Украиной.

Ранее польский президент Анджей Дуда резко раскритиковал прославление в Украине ОУН-УПА и назвал членов этой организации военными преступниками.

Также Варшава намеревалась ввести уголовную ответственность за отрицание преступлений ОУН и УПА против поляков.