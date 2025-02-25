Кандидат в президенты Польши от правой партии "Конфедерация" Славомир Ментцен приехал во Львов и назвал Степана Бандеру "террористом".

"Это тот самый террорист, которого еще во времена Второй Речи Посполитой польский суд приговорил к смертной казни за убийства поляков. Затем он основал организацию украинских националистов, которая несет ответственность за резню на Волыни. Люди этого человека убили 100 тысяч поляков. Это всё равно, что в Германии бы строили памятники Гитлеру. Украина должна как можно скорее прекратить культ Степана Бандеры", - заявил Ментцен на фоне памятника Бандере.

Напомним, что другой кандидат в президенты Польши Кароль Навроцкий из оппозиционной "Право и справедливость" также критиковал Украину из-за Волынской трагедии. Кроме того, он высказался против приглашения Украины в Евросоюз и НАТО.

Ранее мы писали, что Варшава хочет ввести уголовную ответственность за отрицание преступлений ОУН и УПА против поляков. В случае ОУН речь идёт об ОУН-Б – военизированном крыле этой организации, которое возглавлял Степан Бандера.