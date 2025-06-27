В телефоне подозреваемого в убийстве Ирины Фарион Вячеслава Зинченко нашли изображения Адольфа Гитлера, нацистских символов и разрисованные фото убитой.

Их продемонстрировали сегодня на очередном суде по мере пресечения для подозреваемого.

Сам Зинченко объяснил, что это мемы, а нацистские символы – это похожая на них эмблема полка "Азов". Также он сказал, что фото любительские, и он хранил их для создания какого-то ролика.

Как мы писали, зимой дочь Фарион София Особа потребовала от 18-летнего подозреваемого в убийстве матери моральной компенсации в размере 15 миллионов гривен.

В конце 2024 года Национальная полиция озвучила свою версию, каким был мотив Зинченко. По данным правоохранителей, в 2022 году подозреваемый в одном из мессенджеров стал участником группы, пропагандирующей культ насилия и жестокости, а также расовой, национальной и религиозной нетерпимости. В 2024 году он присоединился к еще одной группе, связанной с российской неонацистской организацией. Участие в этих группах пробудило у подозреваемого личную неприязнь к Фарион "из-за ее активной позиции по защите украинского языка и культуры".