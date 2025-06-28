Дед новой руководительницы МИ-6 Блейз Метревели был уроженцем Украины и пособником нацистов во время Второй мировой.

Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, дедом Метревели был Константин Добровольский, украинец по прозвищу "Мясник", который дезертировал из Красной Армии и сотрудничал с нацистами в Черниговской области.

Как выяснилось, известный командирам вермахта как "агент №30", Добровольский "поклялся отомстить русским с тех пор, как они вырезали его знатную семью землевладельцев, разграбили их поместья и захватили Украину после большевистской революции 1917 года".

В архивах сохранились рукописные письма дедушки Метревели к нацистским начальникам, подписанные "Хайль Гитлер".

"Добровольский хвастался немецким командирам тем, что "лично" принимал участие "в уничтожении евреев" и убил сотни партизан. Есть даже рассказы о том, как он грабил тела жертв Холокоста и смеялся над сексуальным насилием над женщинами-заключенными", – говорится в статье.

При этом отмечается, что следы Добровольского теряются после того, как советские войска взяли Чернигов в сентябре 1943 года. При этом ему все же удалось переправить свою семью в Умань, откуда она выехала в Германию.

Как жена Добровольского Варвара с сыном попали в Британию, не сообщается. С ее слов известно, что в 1947-м Варвара была уже вдовой, когда выходила замуж за британского гражданина Давида Метревели, из чего следует вывод, что Добровольский к тому времени уже умер.

Однако Daily Mail предполагает, что он мог быть жив, но не сообщал об этом семье.

Подчеркивается, что сама Блейз Метревели ничего не знала о своем деде.

Ранее мы писали, что британскую секретную разведывательную службу МИ-6 впервые за 113 лет возглавит женщина - Блейз Метревели. Она станет 18-м руководителем ведомства.

Нынешний глава британской разведки МИ-6 Ричард Мур, игравший значимую роль в войне в Украине, осенью уйдет в отставку.