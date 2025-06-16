Британскую секретную разведывательную службу МИ-6 впервые за 113 лет возглавит женщина. Она станет 18-м руководителем ведомства.

Об этом официально подтвердила канцелярия премьер-министра Королевства Кира Стармера.

Новым главой МИ-6 станет 47-летняя Блейз Метревели.

"Историческое назначение Блейз Метревели произошло в то время, когда работа наших разведывательных служб стала как никогда важной. Соединенное Королевство сталкивается с угрозами беспрецедентного масштаба — будь то агрессоры, которые отправляют свои шпионские корабли в наши воды, или хакеры, чьи изощренные киберзаговоры направлены на нарушение работы наших государственных служб", — прокомментировал назначение Стармер.

Метревели поступила на службу в разведку в 1999 году, еще когда была студенткой Кембриджа.

В настоящее время она возглавляет в МИ-6 отдел технологий и инноваций, который широкой аудитории известен под обозначением Q. До этого Метревели занимала разные руководящие посты в службе контрразведки МИ-5.

Ранее мы писали, что глава британской разведки МИ-6 Ричард Мур, игравший значимую роль в войне в Украине, осенью уйдет в отставку.

Мур активно комментировал войну в Украине и заявлял, что Запад должен делать ставку на внутреннюю дестабилизацию в РФ.