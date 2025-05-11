Глава британской разведки МИ-6 Ричард Мур, игравший значимую роль в войне в Украине, осенью уйдет в оставку.

Об этом сообщает The Sunday Times.

Его место впервые в истории британской разведки может занять женщина, пишет издание. Главный кандидат - бывший посол Британии в Китае Барбара Вудворд. Еще два претендента - женщины-офицеры МИ-6, чьи имена не разглашаются.

Издание называет топ-кандидата "пекинской Барбарой" и заявляет, что в разведывательных кругах скептически относятся к ее вероятному назначению. Вудворд вменяют, что она мало критиковала Китай, когда работала там послом в 2015-2020 годах.

Но те, кто поддерживает Вудворд, говорят, что она является самой высокопоставленной женщиной на дипломатической службе, и ее опыт в Пекине подкрепляет ее позицию.

Напомним, что уходящий с поста Ричард Мур активно комментировал войну в Украине и заявлял, что Запад должен делать ставку на внутреннюю дестабилизацию в РФ.

Также он не стал опровергать обвинения РФ в причастности Лондона к подрыву Крымского моста и заявил, что они ему льстят.

А осенью 2020 года к нему в офис в Ми-6 приехал президент Украины Владимир Зеленский, что стало беспрецедентным событием.