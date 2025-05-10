В ближайшее время войска РФ могут провести масштабную атаку на столицу Украины.

Об этом пишет газета Politico со ссылкой на данные украинских спецслужб.

"В субботу представители разведки в Киеве выразили обеспокоенность тем, что Россия может нанести новые авиаудары по украинской столице в ближайшие дни, что станет мрачным ответом, высмеивающим мирные усилия Запада", – говорится в статье.

Ранее посольство США в Киеве сообщило об угрозе массированной воздушной атаки в ближайшие дни.

РФ тем временем закрыла пространство над полигоном "Капустин Яр", откуда ранее был пуск "Орешника" по Украине.

Война в Украине продолжается 1172-й день. Последние новости с главными событиями 10 мая 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В Силах обороны юга заявили, что ВСУ не получали приказа открывать огонь только в ответ во время российского перемирия. Военные сообщают о продвижении РФ под Константиновкой и на Новопавловском направлении, а также под Покровском (есть сведения о потере села Песчаного и половины Зверевого).

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