Уходящий президент Польши Анджей Дуда подписал закон, который объявляет 11 июля Днем памяти о жертвах геноцида, совершенного ОУН и УПА в годы Второй мировой войны.

Об этом сообщила пресс-служба польского президента.

"2 июля 2025 года президент Республики Польша Анджей Дуда подписал закон от 4 июня 2025 года об установлении 11 июля Национальным днем памяти о поляках - жертвах геноцида, совершенного ОУН и УПА на восточных землях Второй Польской Республики", - говорится в сообщении.

В начале июня в Польше парламент установил 11 июля Днем памяти жертв геноцида, совершенного ОУН и УПА на восточных территориях Второй Республики Польша.

Речь идет о Волынской резне 1943 года, которая в Польше официально признана актом геноцида польского народа.

При этом в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что решение об установлении даты "противоречит духу добрососедских отношений между Украиной и Польшей", а также "не способствует достижению взаимопонимания и примирения".

Напомним, недавно Дуда назвал членов ОУН-УПА военными преступниками. По словам польского президента, Варшава не может согласиться с тем, что Украина прославляет лиц, причастных к массовым убийствам поляков. Он отметил, что Польша никогда не согласится с законами Украины, которые считают ОУН-УПА "борцами за свободу Украины".

Ранее сообщалось, что Варшава хочет ввести уголовную ответственность за отрицание преступлений ОУН и УПА против поляков.