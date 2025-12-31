Президент США Дональд Трамп называл президента Украины Владимира Зеленского "ублюдком".

Об этом пишет американская газета The New York Times.

"Во время своего первого срока Трамп стал обвинять Украину, а не Кремль, во вмешательстве в выборы 2016 года. И именно его попытка добиться (от Зеленского - Ред.) расследования в отношении семьи Байденов привела к его первому импичменту. По словам пяти помощников, на встречах г-н Трамп иногда говорил о г-не Зеленском: "Он ублюдок", – говорится в статье.

Издание вспоминает об этом в связи со скандальной перепалкой между Трампом и Зеленским в феврале 2025 года, произошедшей в Овальном кабинете.

"В тот день, когда Fox News показывал повтор противостояния (то есть перепалки в Овальном кабинете - Ред.), г-н Хегсет прибавил громкость, чтобы лучше расслышать комментарии. Как вспоминали представители Пентагона, к военному министру вошли г-н Колдуэлл и другие, и все они по очереди с ликованием и с восторгом, высмеивали г-на Зеленского и восхваляли г-на Трампа", – сообщает NYT.

Ранее экс-президент США Джо Байден называл Зеленского "занозой в заднице".

А перед этим его сын Хантер Байден назвал Украину змеиным гнездом с запредельным уровнем коррупции.