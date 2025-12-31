Трамп называл Зеленского "ублюдком" - The New York Times
Президент США Дональд Трамп называл президента Украины Владимира Зеленского "ублюдком".
Об этом пишет американская газета The New York Times.
"Во время своего первого срока Трамп стал обвинять Украину, а не Кремль, во вмешательстве в выборы 2016 года. И именно его попытка добиться (от Зеленского - Ред.) расследования в отношении семьи Байденов привела к его первому импичменту. По словам пяти помощников, на встречах г-н Трамп иногда говорил о г-не Зеленском: "Он ублюдок", – говорится в статье.
Издание вспоминает об этом в связи со скандальной перепалкой между Трампом и Зеленским в феврале 2025 года, произошедшей в Овальном кабинете.
"В тот день, когда Fox News показывал повтор противостояния (то есть перепалки в Овальном кабинете - Ред.), г-н Хегсет прибавил громкость, чтобы лучше расслышать комментарии. Как вспоминали представители Пентагона, к военному министру вошли г-н Колдуэлл и другие, и все они по очереди с ликованием и с восторгом, высмеивали г-на Зеленского и восхваляли г-на Трампа", – сообщает NYT.
Ранее экс-президент США Джо Байден называл Зеленского "занозой в заднице".
А перед этим его сын Хантер Байден назвал Украину змеиным гнездом с запредельным уровнем коррупции.