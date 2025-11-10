Владимир Зеленский признался, что восстановить отношения с президентом США Дональдом Трампом после громкой ссоры в Белом доме помог британский король Карл III.

Об этом украинский президент рассказал в интервью Люку Хардингу из британского издания The Guardian.

"Я не знаю всех подробностей, но понимаю, что его величество послал президенту Трампу несколько важных сигналов. Его величество очень внимателен к нашему народу. Возможно, "внимателен" не совсем верное слово. Он очень поддерживает нас", — сказал Зеленский.

Он заявил, что не боится Трампа, в отличие от других западных лидеров, и у них хорошие отношения.

Также Зеленский опроверг публикации некоторых СМИ о том, что в ходе бурной перепалки в октябре в Белом доме Трамп отбросил военные карты, которые ему привезла украинская делегация.

"Он ничего не разбрасывал. Я в этом уверен", — заявил Зеленский. Он охарактеризовал свои отношения с республиканцем как нормальные, деловые и конструктивные.

Зимой мы приводили ставшую знаменитой перепалку в Овальном кабинете, которая произошла 28 февраля. А 3 марта, то есть спустя меньше недели после ссоры, Зеленский встретился с королем Великобритании.