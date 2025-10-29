Вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что, возможно, больше никогда не сделает ничего более известного, чем публичная перепалка с Владимиром Зеленским в Белом доме в феврале.

Об этом он сказал во время интервью газете New York Post.

Политик заявил, что та конфронтация была, "вероятно, самым известным делом, которое я когда-либо совершал или, возможно, когда-либо совершу".

Зеленский тогда "открыто поставил под сомнение восприимчивость Владимира Путина к дипломатии", напомнила NYP.

"Если вернуться к тому моменту, я начал раздражаться, потому что воспринял это как грубость. Репортер задал вопрос, президент ответил на него, а потом я ответил на него тоже, и Зеленскому мой ответ не понравился. И вот с этого и началась эта взаимная критика, а потом, конечно, всё окончательно слетело с катушек", - рассказал Вэнс.

Он добавил, что если иностранные лидеры приезжают в Белый дом и хотят выразить несогласие с американским руководством, то могут "сделать это особенно продуктивным образом". Но некоторые выбирают "сделать это непродуктивным образом".

При этом он считает, что после той ссоры отношения между США и Украиной "стали гораздо более продуктивными, мы начали новую жизнь".

Также Вэнс затрону тему остановки войны в Украине. По его словам, Трамп не может заставить Киев и Москву закончить войну. Однако сейчас, по его мнению, лучший момент для Украины и России её прекратить.

"Каждый раз, когда я делал прогноз в частном порядке, через месяц что-то происходило. Если бы вы спросили меня примерно шесть месяцев назад, я бы сказал: они никогда не перестанут сражаться. Это будет как Вьетнам для России. Они будут постоянно бороться, и через 15 лет всё ещё будут воевать. Если бы вы спросили меня месяц назад, я бы сказал: мы добиваемся невероятного прогресса. Так что трудно строить прогнозы, но я действительно считаю, что мы достигли точки убывающей отдачи для обеих сторон. Территория, которую захватывают россияне, настолько мала, а при этом они теряют много людей. Украинцы… их электросети и многое другое сильно пострадало, они сталкиваются с множеством проблем. Конечно, есть и собственные потери на войне. Мы действительно считаем, что достигнут момент, когда прекращение боевых действий отвечает интересам как России, так и Украины. Но, понимаете, президент может только открыть дверь. Он не может заставить ни одну из сторон пройти через неё", - сказал Вэнс.

Ранее мы приводили ставшую знаменитой перепалку в Овальном кабинете.

В августе Вэнс пошутил над Зеленским накануне его встречи с Дональдом Трампом, пообещав не критиковать его, если он будет вести себя хорошо.