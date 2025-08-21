Вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал, что пошутил над Владимиром Зеленским накануне его встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом в Овальном кабинете в понедельник.

Об этом Вэнс сказал в интервью телеканалу Fox News.

"И вот президент Зеленский заходит в Овальный кабинет. Я разговаривал с ним, с некоторыми старшими членами украинской делегации. Я сказал: "Господин президент, пока вы будете себя хорошо вести, я ничего не скажу". И он усмехнулся. Это был такой маленький способ разрядить обстановку", — рассказал вице-президент.

Напомним, что конфликт с Зеленским в Белом доме в феврале начался с его перепалки с Вэнсом. Вице-президент тогда сказал, что для остановки войны следует говорить с обеими сторонами, в том числе с президентом РФ Владимиром Путиным. В ответ Зеленский произнес речь о том, что Путину нельзя доверять и с ним вообще ни о чем нельзя договариваться.

На сей раз на встрече в Белом доме у Трампа и Зеленского вызвала разногласия лишь тема выборов в Украине. Американский президент съязвил, что если США будут в состоянии войны, там годами тоже не будет выборов.