Европейские лидеры не хотели, чтобы президент США Дональд Трамп звонил главе РФ Владимиру Путину во время переговоров с ними и с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом рассказал вице-президент США Джей Ди Вэнс в эфире Fox News.

"Было около часа ночи по московскому времени, и они совсем этого не ожидали. Мы как раз находились в восточном крыле Белого дома, и президент говорит: "Знаете, у нас была довольно хорошая встреча. Я сейчас позвоню Владимиру Путину и узнаю, что он об этом скажет".

Все такие: "О, вы позвоните ему на следующей неделе?" А он: "Нет, который час в Москве? Давайте позвоним прямо сейчас". И, думаю, одна из вещей, которые я понял о лидерстве президента Трампа, заключается в том, что он прорезает всю бюрократию и дипломатические протоколы и просто говорит: "Я собираюсь сделать дело. Если хочу поговорить с кем-то - я поговорю".

Множество европейцев говорили: "Нет-нет-нет, нужно соблюсти все процедуры, команды должны подготовить звонок" и так далее, и так далее. А президент был: "Нет-нет-нет, я хочу поговорить с человеком. Я позвоню ему", - рассказал Вэнс.

Ранее спецпредставитель Трампа Стивен Уиткофф рассказал, что в ходе встречи на Аляске делегаций Трампа и Путина россияне пошли на уступки "практически сразу".

Война в Украине идет 1275-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 21 августа 2025 года в обновляемом онлайне.