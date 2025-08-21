Вэнс заявил, что европейские лидеры не хотели, чтобы Трамп звонил Путину во время переговоров
Европейские лидеры не хотели, чтобы президент США Дональд Трамп звонил главе РФ Владимиру Путину во время переговоров с ними и с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Об этом рассказал вице-президент США Джей Ди Вэнс в эфире Fox News.
"Было около часа ночи по московскому времени, и они совсем этого не ожидали. Мы как раз находились в восточном крыле Белого дома, и президент говорит: "Знаете, у нас была довольно хорошая встреча. Я сейчас позвоню Владимиру Путину и узнаю, что он об этом скажет".
Все такие: "О, вы позвоните ему на следующей неделе?" А он: "Нет, который час в Москве? Давайте позвоним прямо сейчас". И, думаю, одна из вещей, которые я понял о лидерстве президента Трампа, заключается в том, что он прорезает всю бюрократию и дипломатические протоколы и просто говорит: "Я собираюсь сделать дело. Если хочу поговорить с кем-то - я поговорю".
Множество европейцев говорили: "Нет-нет-нет, нужно соблюсти все процедуры, команды должны подготовить звонок" и так далее, и так далее. А президент был: "Нет-нет-нет, я хочу поговорить с человеком. Я позвоню ему", - рассказал Вэнс.
Ранее спецпредставитель Трампа Стивен Уиткофф рассказал, что в ходе встречи на Аляске делегаций Трампа и Путина россияне пошли на уступки "практически сразу".
