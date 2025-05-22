"Жесткие разносы" от президента США Дональда Трампа в Овальном кабинете стали новой проблемой мировых лидеров.

Об этом сообщает CNN после вчерашнего наезда президента США на лидера ЮАР, упоминая и конфликт с украинским президентом Владимиром Зеленским в феврале.

"Это новые "Голодные игры" мировой политики. Теперь иностранные лидеры на свой страх и риск входят в священное логово президента США, который проводит пресс-конференции так, словно это бои в клетке WWE", - говорится в статье.

CNN полагает, что теперь некоторые лидеры могут пересмотреть свои визиты в Белый дом, который ранее были "желанным приглашением", а теперь стали "политической ловушкой".

"Теперь каждая встреча в Овальном кабинете проходит под гнетущей тенью жестокой инквизиции Зеленского, устроенной Трампом и Вэнсом в феврале. Мировые лидеры должны подумать, как они будут выглядеть перед своими избирателями дома. Если они не смогут противостоять Трампу, они будут выглядеть слабыми. Если они будут жестко сопротивляться, они могут получить внутреннюю поддержку - как Зеленский - но могут нанести ущерб своим национальным интересам, если оставят Трампа таить обиду", - пишет издание.

Напомним, накануне Трамп жёстко распёк президента ЮАР за принятый в стране закон об экспроприации земель, который позволяет изымать землю у белых граждан "в национальных интересах".

Ранее президент США ввел санкции против ЮАР за расовую дискриминацию и отказ поддержки Израиля.