Президент Украины Владимир Зеленский привез американскому президенту Дональду Трампу карты с "болевыми точками" российской оборонки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник.

По словам источника в украинской делегации, украинский глава вместе с командой в этот раз также привезли на встречу с Трампом несколько карт, имеющих "большое значение" для разговора с американским президентом.

"На картах – болевые точки российской оборонки и военной экономики, на которые можно надавить, чтобы заставить Путина прекратить войну", – сказал он.

О том, какое решение примет Трамп мы анализировали в отдельном материале.

Напомним, на встрече с Трампом Зеленский собирался поднять вопрос о расширении военной поддержки США.

В то же время западные СМИ пишут, что Трамп в преддверии встречи с Зеленским не намерен соглашаться на передачу Киеву ракет Tomahawk.

Мы также писали о том, что вопрос о передаче Украине крылатых ракет "Томагавк" поставлен на паузу. Вместо этого Зеленский будет обсуждать на предстоящей встрече передачу систем ПВО и создание совместных предприятий.