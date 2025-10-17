Президент США Дональд Трамп в преддверии встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским не намерен соглашаться на передачу Киеву ракет Tomahawk.

Об этом передает телеканал CNN со ссылкой на источники.

"Как сообщили два источника, Трамп также не собирается брать на себя обязательство предоставить потенциально революционное оружие американского производства на своей встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме в пятницу, хотя они и предупредили, что все может измениться, как только президент останется в комнате наедине с украинцами", – говорится в публикации.

При этом репортер Reuters Грэм Слеттери сообщил, что украинская делегация подготовила презентацию для Трампа о том, как они использовали бы "Томагавки" в случае их поставки и какое влияние это оказало бы на ход войны.

Ранее мы писали о том, что вопрос о передаче Украине крылатых ракет "Томагавк" поставлен на паузу. Вместо этого Зеленский будет обсуждать на предстоящей встрече с Трампом передачу систем ПВО и создание совместных предприятий.

Напомним, "Томагавки" анонсировались как главная тема переговоров, но вчера Трамп созвонился с Путиным и договорился о второй встрече. После чего в СМИ появилось много прогнозов, что поставки "Томагавков" пока сняты с повестки дня.