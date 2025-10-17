Президент США Дональд Трамп дал понять, что Штаты не будут передавать Украине крылатые ракеты Tomahawk, сославшись на необходимость сохранять собственные запасы.

Об этом он заявил на встрече с журналистами пула Белого дома после звонка Владимира Путина.

По его словам, телефонный разговор с Владимиром Путиным был "очень хорошим" и, как он осторожно допустил, "настолько продуктивным, что может привести к установлению мира".

Американский президент также сообщил, что надеется встретиться с российским лидером в течение ближайших двух недель и будет проводить раздельные переговоры с Путиным и Владимиром Зеленским "из-за плохих отношений между ними".

"Нам нужны "Томагавки". У Соединенных Штатов их много, но они нам нужны. Ради нашей страны мы не можем исчерпать их запасы . Они нам тоже нужны", – сказал Трамп, фактически снимая с повестки передачу Украине дальнобойных крылатых ракет.

Он пересказал журналистам, как именно развивался разговор с Путиным в этом направлении.

"Я сказал Путину: «Вы не возражаете, если я дам несколько тысяч Томагавков вашей оппозиции?». Ему эта идея не понравилась", – сказал Трамп.

Также его спросили, пытался ли Путин помешать продавать ракеты "Томагавк" Украине.

"Конечно. А вы думаете он скажет: «Пожалуйста, продавайте эти "Томагавки", я очень благодарен»?", - ответил Трамп.

"Я очень ценю, что Путин пытался меня остановить от продажи ракет Украине", - добавил он.

Президент США также добавил, что "Европа хочет положить конец войне в Украине, но они не в состоянии это сделать. Я могу это сделать. Думаю, у нас получится".

Он также допустил, что США может не понадобиться дальнейшее ужесточение санкций против РФ. При этом Трамп подчеркнул, что после "очень хорошего" разговора с Путиным намерен провести отдельные встречи с конфликтующими сторонами: "мне придётся делать с ними раздельные встречи".

