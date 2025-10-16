Итоги разговора президентов США Дональда Трампа и РФ Владимира Путина ставят под сомнение возможность передачи Киеву американских дальнобойных ракет "Томагавк".

Об этом пишет международное информационное агентство Reuters.

"Неожиданное развитие событий произошло в тот момент, когда Зеленский направлялся в Белый дом, чтобы добиться большей военной поддержки, включая наступательные ракеты большой дальности. Однако примирительный тон Трампа после разговора с президентом России, по-видимому, поставил под сомнение возможность такой поддержки в ближайшем будущем и усилил опасения европейцев относительно капитуляции США перед Москвой", – говорится в публикации.

Ранее в Reuters писали, что передача "Томагавков" Украине может оказаться нереализуемой.

Война в Украине продолжается 1331-й день. Последние новости с ключевыми событиями четверга, 16 октября 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В среду войска РФ захватили три села на Донбассе: Перестройку, Комар и Мирное. Севернее, уже на территории Днепропетровской области, противник продвинулся у Ивановки, взяв под контроль Алексеевку. Последняя находится на пути к поселку Покровское – важному логистическому узлу, через который проходит снабжение с укрепрайоном в Гуляйполе на запорожском фронте.

