Анализируем итоги 1330-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Российские войска захватили три села на Донбасса - Перестройку, Комар и Мирное, сообщает Deep State. В том же районе они продвинулись под Воскресенкой.

Севернее, уже на территории Днепропетровской области, россияне продвинулись около Ивановки.

В Днепропетровской области россияне захватили село Алексеевка, куда у них недавно был прорыв, сообщает украинский боец с позывным "Мучной". По данным Deep State, село сейчас в "серой" зоне.

"В целом ситуация на направлении переходит в критическую фазу, враг постепенно закрепляется и имеет выгодную географию для наступления (РФ - Ред.), и может начать развёртывание новой линии атаки уже в ближайшее время. Следующие дни покажут, сможем ли мы стабилизировать линию или враг начнёт давить дальше вглубь", - пишет военный.

Отметим, что Алексеевка находится по направлению к населенному пункту Покровское - важному логистическому узлу, через который идут коммуникации с укрепрайоном в Гуляйполе на запорожском фронте.

По данным "Мучного", усложняется положение ВСУ в Покровске.

"Враг сейчас держит под огневым контролем все подъезды и внутренние дороги Покровской агломерации — фактически закрыл город в огневое кольцо. Въехать или выехать стало критически сложно: любая попытка маневра сопровождается потерей техники или людей. Я бы это назвал — огневой границей, которая заставляет двигаться только под прикрытием или вдоль узких коридоров.

В западной части города противник взял под контроль определённое количество укреплений. Там уже разворачиваются их огневые точки, которые закрывают подходы и создают угрозу как для нашего тыла, так и для эвакуации. Если они закрепятся окончательно — это будет означать постоянные обстрелы логистических маршрутов и высокий риск окружить наш гарнизон", - пишет военный.

Армия РФ направляет основные усилия на захват оставшейся части Донецкой области, наступая из-под Доброполья и Лимана, считает экс-начальник штаба "Азова" Богдан Кротевич.

"С тем огромным ресурсом, который россияне имеют, они выбирают стратегические направления наступления. И сейчас то, что я вижу, они выбрали два основных направления – это Добропольское, и я считаю, что они решили по серьезному наступать на Лиманское направление, чтобы окружить Константиновку, Дружковку, Краматорск и Славянск. И выглядит так, что огневым контролем они почти окружили их. То есть конечно они не захватили территорию, но мы знаем, что трасса Изюм – Славянск уже не проездная. И они постепенно все это закрывают", - заявил Кротевич.

Ранее о таком плане РФ по захвату Донбасса писала и "Страна".

В следующий вторник, 21 октября, Рада продлит действие военного положения и мобилизации до февраля следующего года, сообщает нардеп Железняк. Текущий срок истекает 5 ноября.

К обстрелам. Сегодня ночью был крупный удар дронов по Днепропетровской области, пострадала снова энергетика. Аналогичные удары были в Сумской и Харьковской областях. С утра в нескольких регионах ввели аварийные отключения - но также их вводили и вчера вечером. В том числе произошел блэкаут в центре Киева - как заявлялось, из-за аварии на электросетях.

Сегодня вечером отключения начались в Киеве, области и других регионах - Днепропетровской, Одесской, Сумской, Николаевской, Львовской и Кировоградской областях.

Судя по всему, данные отключения - это отголоски недавнего массированного удара РФ по украинской энергетике, а также последующих, более локальных обстрелов. Это заметно по тому, что система "ложится" четко в утренние и вечерние пики потребления. То есть, был нанесен достаточно критичный урон энергетике, который пока не удалось устранить.

Новый "Рамштайн" и план-максимум Зеленского

Сегодня в Брюсселе состоялось новое заседание контактной группы по военной помощи Украине - "Рамштайн". На него впервые лично приехал глава Пентагона Хегсет.

Правда, военную помощь от США, которую остановил Трамп, он не привез. Но призвал остальные страны НАТО активнее выделять деньги на программу PURL, по которой западные страны закупают американское вооружение для Киева.

Накануне в Альянсе заявляли, что к PURL, куда пока что вложили только два миллиарда долларов, сегодня присоединятся другие страны. О желании потратиться в пользу ВСУ сегодня заявила Финляндия, но конкретной суммы не назвала.

Мы уже писали, что Европа не может полностью заместить американскую помощь, которая прекратилась при Трампе (после исчерпания выделенных Байденом пакетов). Это означает как минимум удвоение затрат на Украину. И сейчас главный вопрос для европейцев - где брать на это деньги. Единственный "рабочий" вариант на рассмотрении - выдать Украине кредит в залог российских активов, но пока с этим возникают сложности, так как ряд стран категорически против такого подхода. Но это, как надеются в Киеве, сможет изменить Трамп, к чему мы еще вернемся ниже.

Проблемы с финансированием Украины озвучил сегодня Кильский университет экономики. По его данным, европейская военная помощь Украине этим летом сократилась на 57% относительно первого полугодия. Статистика резко упала даже с учетом выделенных 2 млрд долл. на PURL.

Напомним, что США как раз во второй половине лета перестали оказывать Украине безвозмездную военную помощь, поскольку закончились пакеты от Байдена. Но европейцы "не отставали", и финансовая помощь Украине даже без учета американцев рухнула более, чем наполовину.

Переломить эту тенденцию и хочет Зеленский, который в пятницу должен встретиться с Трампом.



К событию уже приковано большое внимание. В основном, из-за ожиданий решения по поставкам Украине ракет "Томагавк". Однако, на самом деле, значение этой поездки и предстоящих переговоров гораздо шире.

Зеленский, при поддержке своих европейских партнеров и американских "ястребов", хочет решить стратегическую задачу – максимально вовлечь Трампа в войну в Украине. Условно говоря, превратить ее из "войны Байдена" (как постоянно заявляет Трамп) в "войну Трампа".

Пока Трамп считает войну в Украине не своей войной, а "войной Байдена" у него развязаны руки для любых вариантов действий в зависимости от ситуации.

Он может вообще в любой момент "умыть руки", сказав, что "сделал все что мог, а дальше уже сами разбирайтесь". Может отделить вопрос Украины от отношений с РФ и начать их восстанавливать еще до "мирной сделки". И даже может, если не оправдаются прогнозы о скором крахе российской экономики (в чем, похоже, Трампа сейчас активно убеждают), а российские войска продолжат продвижения, вновь заявить Зеленскому, что "у тебя нет карт на руках", а потому нужно идти на условия Путина.

Даже та позиция, которую в последний месяц занимает Трамп ("Россию осуждаем, Киев к уступкам не принуждаем, Украине даем оружие, но только если за него заплатят европейцы"), ни Зеленского, ни европейцев не устраивает. Потому что требует от Европы огромных финансовых вливаний, что становится все более затруднительно для испытывающей огромные трудности европейской экономики (подробнее об этом читайте здесь).

Поэтому главная стратегия для Зеленского и Ко – сделать так, чтоб Трамп с военной темы уже "спрыгнуть" не смог. Для этого они пытаются решить три задачи разного масштаба.

Задача-максимум – вернуть Россию и США на уровень тотальной конфронтации, который был во времена Байдена или даже на уровень еще более жесткий. В том числе и с этой целью (помимо чисто военных аспектов) Трампа и убеждают передать Украине "Томагавки". Это может полностью обрубить диалог Трампа и Путина, разрушить их отношения, подвести РФ к неким ответным резким движениям, что разозлит Трампа и он может основательно "вписаться" за Украину, возобновив и максимально расширив военную помощь. Правда, есть риск, что ответные "резкие движения" России могут оказаться слишком резкими, вплоть до начала ядерной войны. Однако, вероятно, то ли Зеленский не считает эту угрозу реальной (также как он убеждал в начале 2022 года, что нужно готовиться к шашлыкам, а не к войне), то ли считает даже такой риск вполне приемлемым, если результатом станет втягивание США и НАТО в войну. К слову, тема о том, что Украине была бы выгодна эскалация в отношениях РФ и Запада и даже их прямое военное столкновение, уже периодически "прокачивается" отдельными украинскими публицистами.

Задача среднего уровня – добиться возобновления американской военной помощи (пусть и без поставок Томагавков). Так как Трамп напрямую это делать не хочет, то Киев предлагает Вашингтону ряд "обходных" схем. Например – предоставлять помощь в виде взноса в Фонд, создаваемый по ресурсной сделки (то есть, фактически бесплатно, так как пока продолжается война реально сделка работать не будет). Замысел тут в том, что Трамп, как бизнесмен, если уж вложится один раз в Украину в расчете на отдачу в будущем от инвестиций, то уже и далее ее не бросит и продолжит помогать оружием, а также всяческим образом давить на Россию, пока идет война. А война, при таких вводных, может идти еще долго.

Задача-минимум – побудить Трампа надавить на европейцев, чтоб те согласились в той или иной форме использовать замороженные российские активы для помощи Украине. Главный аргумент – обещание, что значительная часть этих средств будет потрачена на закупки американского оружия. Также к задачам-минимум относятся и убеждение Трампа вернуться к идее введения пошлин против тех стран, которые покупают российские энергоносители. Все это также серьезно усложнит любой диалог Москвы и Вашингтона, усилит между ними конфронтацию, что, со временем, возможно, позволит перейти к решению задач-максимум.

По итогам визита и будет понятно насколько Зеленский смог добиться успеха по решению этих задач.

Успех, однако, пока не гарантирован. Трамп явно не хочет глубоко ввязываться в войну в Украине и, тем более, продолжать тратить на это американские деньги. Также у него сейчас много и других проблемных вопросов – назревающая новая торговая война с Китаем, Венесуэла, внутреннее политическое противостояние.

Однако и давление на Трампа идет большое. Судя по различным сигналам (в том числе и заявлениям самого президента США), его убеждают в том, что РФ стоит на пороге экономического и военного краха, а потому стоит запустить по Москве несколько "Томагавков", и Путин будет на все согласен.

С другой стороны, из Москвы идут намеки на возможный ядерный ответ, если "Томагавки" полетят на РФ. И эти намеки, как пишут СМИ, не остаются совсем уж незамеченными в Вашингтоне.

Как пишет газета New York Times, в Пентагоне полагают, что поставки этих ракет Украине приблизят США к прямой конфронтации с Россией.

Передача "Томагавков" сопряжена с огромными трудностями, в том числе из-за отсутствия у Украины морских или наземных пусковых установок, необходимых для запуска этих ракет. Для запуска "Томагавков" Украине понадобится армейская пусковая установка "Тифон", а ее передача, "по словам военных, приблизит США к прямой конфронтации с Россией".

Пока неясно, сколько этих ракет смогут поставить США, как Украина будет их безопасно хранить и к каким последствиям это приведет. "Существуют реальные опасения по поводу эскалации напряженности в отношениях с Россией, о чем свидетельствуют недавние предупреждения Кремля Вашингтону не поставлять Украине оружие большой дальности", - пишет NYT.

Поэтому, какое решение по итогу примет Трамп пока неизвестно. Но оно может определить очень многое и по войне в Украине, и по ситуации во всем мире.

Одессу отдали "чекистам"

Сегодня Зеленский официально создал Одесскую военную администрацию и назначил ее главой экс-руководителя Днепропетровской области Лысака.

Это произошло после лишения украинского гражданства мэра Одессы Труханова. После чего, по логике Банковой, он должен автоматически утратить пост.

Правда, сам Труханов с этим не согласен. Он говорит, что, по закону, остановить его полномочия должен горсовет, приняв к сведению указ президента о лишении гражданства, чего пока не произошло. Также мэр намерен судиться, поскольку продолжает заявлять, что не является российским гражданином, как это утверждает СБУ (и на основании чьих утверждений Зеленский лишил Труханова паспорта Украины), а опубликованный ведомством скан загранпаспорта Труханова, якобы выданного в РФ - поддельный.

Аналогичные данные сегодня начали поступать из разных медийных источников.

Журналист-расследователь из Bellingcat Христо Грозев написал, что якобы российский загранпаспорт Труханова "явно поддельный и, вероятно, является результатом активных действий России против действующего мэра". Подробнее свои аргументы он обещает опубликовать вскоре.

Российское оппозиционное издание The Insider также пишет о подделке.

Копия загранпаспорта, которую опубликовала СБУ, по оценке издания, является фальшивкой. Из номера документа следует, что он был выдан 2 ноября 2010 года (а вовсе не в декабре 2015-го). Паспорт с таким номером действительно был выдан в этот день, но другому человеку — россиянке по имени Татьяна, которая затем успешно путешествовала по этому паспорту. Также журналисты обращают внимание, что имя Геннадий латинскими буквами также транслитерируется с двумя n.

При этом, как пишет издание, согласно российским базам данных, у Труханова действительно было два российских паспорта: первый, номер которого начинается с 4604, значится как выданный 15 апреля 2003 года и затем утраченный. Второй, номер которого начинается с цифр 4611, был выдан 24 марта 2011 года ГУ МВД по Московской области "взамен утраченного". В заявлении на выдачу этого паспорта, также имеющемся в распоряжении The Insider, значится "в связи с достижением 45-летнего возраста".

Причем, как отмечает The Insider, судя по данным пересечений границы, после начала войны в 2014 году Труханов не бывал в России (во всяком случае под своим именем), и нет никаких данных о наличии у него какого-либо актуального российского загранпаспорта. В случае визита же в РФ у Труханова могли возникнуть проблемы, так как российские спецслужбы интересовались им из-за "причастности к развитию украинских событий 2013–2014" годов.

Учитывая, что Труханов продолжает считать себя мэром, на данный момент в Одессе может установиться некая форма двоевластия. если, конечно, Киев не надавит жестко на депутатов горсовета, чтоб те проголосовали за принятие к сведению указа президента.

При этом, что характерно, против лишения Труханова украинского гражданства и поста мэра, достаточно неожиданно выступила среда, которая ранее его никогда не поддерживала - грантовые активисты, связанные в прошлом с Демпартией США, а теперь перешедшие под патронат евроструктур.

В частности, близкий к этой среде, а также к НАБУ журналист Юрий Николов заявил, что в Одессе Зеленский фактически вводит "чекистское управление" (назначенный Зеленским Лысак - выходец из СБУ).

"Украинские чиновники подставили Украину из-за желания отдать Одессу в управление погонам, чтобы "центральная" мафия победила "местную". И, похоже, одесситам придется снова пережить чекистское управление. После кавалерийской атаки на Труханова "погоны" получат контроль над городом через ВГА, подконтрольную СБУ (Лысак - выходец из СБУ - Ред.). О намеках на справедливость в судах или давлении на выборную власть вообще придется забыть. Однозначно плохой результат для Украины – это когда реального злодея не смогли посадить в тюрьму по закону и праву, и поэтому йо@нули через одно место. Общественная поддержка "наказания черта" – легитимизировала этот модус. Поэтому следующим могут йо@нуть по гражданству или санкциям кого-то менее контроверсионного, чем Труханов. А в следующей итерации – вообще кого угодно. Потому что кто против, людям же нравится. А если кому не нравится – тот следующий. М - Малороссия", - считает Николов.

Напомним, что патронируемые европейскими структурами гранатовые активисты и антикоррупционные органы (НАБУ и САП) с лета находятся в жестком конфликте с Банковой, которая против них использует, в частности, СБУ. Поэтому, возможно, что в случае с Трухановым они руководствуются принципом "враг моего врага мой друг".

Не исключено, что из той же логики также проистекает и появление в западных и оппозиционных российских источниках заявлений о фейковости паспорта, опубликованного СБУ (эти источники традиционно связаны с украинской грантовой средой).

Детальнее о том, что означают для Украины действия Зеленского по Труханову, мы анализировали здесь.

Скандал с мобилизацией в Тернополе

В Тернополе придумали "ноу-хау" по мобилизации, которое уже переросло в крупный скандал.

В понедельник произошла массовая драка между военкомами в балаклавах и гражданскими. Местные паблики писали, что драка началась после того, как сотрудники ТЦК заблокировали автомобиль футбольного тренера Сергея Задорожного.

Позже Задорожный, имеющий бронь, уехал, но драка продолжилась под скандирование "Ганьба" в адрес сотрудников ТЦК.

Тернопольский ТЦК на следующий день заявил, что стал привлекать "боевые подразделения" к мобилизации граждан. Так он прокомментировал видео, которые появились в соцсетях.

"Такие группы формируются из военнослужащих, имеющих боевой опыт, которые пользуются уважением среди побратимов и общества. Их участие в этих мероприятиях помогает повысить доверие к процессу мобилизации и обеспечивает соблюдение законности", - заявил военкомат.

А сегодня местный активист Роман Довбенко рассказал, что бойцы 3-й штурмовой бригады начали заниматься похищением людей и автомобилей в Тернополе. По его данным, бойцов привлекли к работе ТЦК, но они "начали заниматься беззаконием".

"Начали отбирать автомобили у гражданских, они удерживали в подвалах парней, ожидая финансового вознаграждения за то, чтобы их не мобилизовали. Недавно облили одного мужчину горючим веществом и заставили голым бегать вокруг машины. Очень много очень плохих дел они делали", - говорит Довбенко.

Довбенко пишет, что на днях военных начали задерживать - уже 8 задержанных. Но официальных комментариев по этому поводу пока нет.

Но местные паблики сегодня начали писать о массовых задержаниях военных в Тернополе, публикуя фото и видео.

Позже полиция официально подтвердила задержания. По данным следстви, в Тернопольской области военные незаконно лишали людей свободы, избивали, пытали, вымогали деньги и отбирали имущество.

Пострадавших вывозили за пределы города, били и требовали деньги или ценности. Среди жертв были тяжело раненые бойцы, проходившие реабилитацию. У 27-летнего жителя Тернополя нападавшие отобрали автомобиль KIA и использовали его для личных нужд. Позже машину нашли в Киевской области.

Одного из действующих военнослужащих, находившегося на лечении, злоумышленники схватили на улице, силой посадили в микроавтобус и вывезли в неизвестном направлении. Его избили, угрожали оружием и требовали 50 тысяч гривен за освобождение.

Еще одного жителя Тернополя, распылив газ, затолкали в микроавтобус и вывезли за город. Там его раздели, облили горючей жидкостью и заставили бежать перед машиной, а затем избили и удерживали трое суток в нечеловеческих условиях.

Семерым фигурантам уже объявлены подозрения. При этом информацию о том, военные сотрудничали с ТЦК, полиция не комментирует.