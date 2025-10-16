Президент США Дональд Трамп дал очень позитивный комментарий после разговора с российским коллегой Владимиром Путиным и сказал о значительном прогрессе. Однако, как все уже могли много раз убедиться, это еще, к сожалению, само по себе не значит, что дело идет к концу войны.



Реальный прорыв по мирному урегулированию может быть лишь в двух случаях.



Первый – если Путин снимет свои условия, которые были неприемлемы для Киева и согласится на прекращение огня по линии фронта (в обмен на какие-либо шаги навстречу и уступки со стороны Трампа и США).



Второй – если Трамп согласится и с условиями Путина по завершению войны, и с тем, что нужно побудить их принять Зеленского.



Если же нет ни первого, ни второго варианта, то позитивный настрой сообщений Трампа может быть своего рода информационным маневром.

Какой его смысл?

Во-первых, это может быть попыткой Трампа снять с повестки дня вопрос о передаче Томагавков Украине и, таким образом, снять угрозу резкой эскалации, которая могла бы за этим последовать (напомним, в Москве прямым текстом угрожали ядерной войной). Трамп заявляет о прогрессе в мирном урегулировании, а значит уже и Томагавки не нужны, пока идет переговорный процесс с РФ. Также в этом плане заслуживает внимание анонс встречи Путина и Трампа в Будапеште. Таким образом, Трамп поднимает статус Орбана и всей неформальной европейской "партии мира", наиболее ярким представителем которой является венгерский премьер, противопоставляя ее европейским "ястребам".



Во-вторых, Трамп может все ж таки передать Украине "Томагавки", а разговор с Путиным и заявления о позитивных подвижках и грядущих встречах нужны были президенту США, чтоб не допустить моментального жесткого ответа Москвы, а перенести его, как минимум, на время после встречи Трампа и Путина. Хотя, после передачи "Томагавков" (если оно произойдет) продолжение какого-либо диалога Москвы и Вашингтона выглядит сомнительно.

Мы сообщали, что премьер Венгрии Виктор Орбан приветствовал объявление о готовящейся встрече Дональда Трампа и Владимира Путина в Будапеште, заявив, что это "отличная новость для всех миролюбивых людей мира" и что Венгрия готова принять саммит.