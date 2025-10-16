Премьер Венгрии Виктор Орбан приветствовал объявление о готовящейся встрече Дональда Трампа и Владимира Путина в Будапеште, заявив, что это "отличная новость для всех миролюбивых людей мира" и что Венгрия готова принять саммит.

Пост Орбана появился в X сразу после заявления Трампа о договорённости с президентом РФ провести личные переговоры в венгерской столице.

По словам американского президента, до очной встречи пройдут консультации на уровне старших советников - делегацию США возглавит госсекретарь Марко Рубио, - а уже в ближайшие дни Трамп намерен обсудить итоги разговора с Путиным с Владимиром Зеленским в Белом доме.

Ранее Трамп назвал свой телефонный разговор с Путиным "очень продуктивным" и заявил о "большом прогрессе". Даты и формат саммита в Будапеште пока не объявлены.

На этом фоне Орбан отдельно подтвердил, что вскоре встретится с Трампом для обсуждения двустороннего экономического соглашения, включая возможное новое соглашение об избежании двойного налогообложения - ещё один штрих к роли Будапешта как площадки для крупных политических и переговорных инициатив.