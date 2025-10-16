Киев рассчитывает использовать предстоящую встречу с президентом США Дональдом Трампом для согласования поставок вооружений, необходимых Украине для возможного контрнаступления.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.

По его словам, Украина действительно может готовить наступательные действия, о которых ранее публично говорил американский лидер.

"Мы действительно можем перейти в наступление — все зависит от того, какое оружие мы получим и какой утвержденный план", — заявил чиновник.

Ранее в Украине заявляли, что одной из причин провала наступления ВСУ летом 2023 года стала его публичная огласка еще задолго до самой атаки.

Напомним, накануне Трамп заявил, что 17 октября на переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским планирует обсудить войну и возможное украинское наступление.

В сентябре глава Белого дома говорил, что Украина при поддержке Евросоюза сможет вернуть все свои территории. По его мнению, Россия находится в тяжёлом экономическом положении и является "бумажным тигром", а Киев сможет не только восстановить границы, но и продвинуться на российскую территорию.