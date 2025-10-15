Президент США Дональд Трамп заявил, что будет говорить с украинским президентом Владимиром Зеленским в пятницу, 17 октября, о войне и о наступлении, в которое собирается пойти Украина.

Об этом американский лидер сообщил на брифинге в Белом доме.

"Мы будем говорить с ним о войне. И мы поговорим о том, что, как я понимаю, они хотят перейти в наступление. Я приму решение по этому поводу. Но они хотели бы начать наступление – вы это знаете. И нам придётся принять решение", – сказал Трамп.

Напомним, президент США знает, что Зеленский в Вашингтоне попросит ракеты "Томагавк".

Тем временем глава МИД РФ Сергей Лавров предупредил, что передача Украине ракет "Томагавк" приведет к серьезной эскалации между Россией и США.

А перед этим в Кремле уже намекали на ядерный удар в случае поставок Украине такого оружия.

Даст ли Трамп Украине "Томагавки" и как может ответить Россия, мы анализировали в отдельном материале.

Также мы подробно разбирали главную цель визита Зеленского в США.

