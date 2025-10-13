На выходных президенты Владимир Зеленский и Дональд Трамп созванивались два раза подряд. Такой частоты общения раньше никогда не было. Одной из ключевых тем разговоров стала передача Украине американских дальнобойных ракет "Томагавк".

По итогам разговоров Зеленский подтвердил, что решение о поставках этих ракет Трамп пока не принял, но заверил, что в случае одобрения передачи удары "Томагавками" будут наноситься "только по военным целям". Означает ли это, что после предоставления "Томагавков" Киев обязуется не бить ими ни по нефтеперерабатывающим заводам, ни по объектам энергетики, ни по Кремлю, неизвестно. Все эти цели Зеленский при желании может трактовать как военные.

В то же время сам Трамп, комментируя разговоры с Зеленским, обозначил важный нюанс. Он заявил, что перед принятием окончательного решения о "Томагавках" он собирается поговорить с президентом РФ Владимиром Путиным и потребовать остановить войну. А в противном случае США могут предоставить Украине эти ракеты. При этом Трамп признал, что такие поставки станут "новой эскалацией", которой он "не хочет", о чем и заявил Зеленскому. Также глава Белого дома дал понять, что в целом Вашингтон не сможет многократно увеличить поставки оружия Киеву, потому что его не хватает самим США.

Иными словами, Трамп фактически прямо заявил, что поставки "Томагавков" - это предмет торга с Кремлем с целью изменить его позицию касательно войны в Украине.

Собственно, как элемент этих торгов можно воспринимать и два подряд разговора с Зеленским: Трамп таким образом пытается показать Кремлю, что он "настроен серьёзно".

Является ли угроза Трампа блефом, как считает белорусский президент Александр Лукашенко, пока точно сказать нельзя.

Однако ключевым моментом станет анонсированный Трампом разговор с Путиным по поводу "Томагавков". Каким будет его итог и что ответит Путин Трампу?

Вчера Зеленский сказал, что в Кремле "боятся" "Томагавков" и эти ракеты заставят Путина пойти на уступки: "Мы слышим - Россия боится, что американцы могут дать "Томагавки". Это сигнал, что такое давление может сработать для мира".

Отметим, что Москва не говорила, будто боится ударов "Томагавков" как таковых. В Кремле заявляют, что эти ракеты "не поменяют ситуацию на поле боя". Безусловно, трудно было ожидать, что там скажут что-то другое, но очевидно, что в условиях, когда армия РФ владеет инициативой на фронте, вряд ли угроза "Томагавков" сама по себе сможет сильно повлиять на позицию Путина.

Вопрос, однако, в том, что поставки "Томагавков" Кремль может использовать для повышения ставок. Тем более что различные деятели внутри РФ его к этому уже давно призывают.

Собственно, когда Москва заявляет о беспокойстве по поводу последствий ударов "Томагавков", то она имеет в виду возможную эскалацию войны.

Во-первых, Кремль предупреждал о разрушении отношений США и РФ. А во-вторых, намекал, что в ответ перейдет на новый уровень применения военных средств. Например, вчера пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, а сегодня заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев дали понять, что Москва может воспринять запуск "Томагавков" по РФ как попытку ядерного удара. Теоретически это может означать готовность РФ применить ядерное оружие либо по Украине, либо и по Украине, и по США или по другим странам НАТО, ведь в трактовке Москвы применение "Томагавков" невозможно без участия американских военных.

В Киеве распространено мнение, будто все ядерные угрозы России - блеф и бояться их не стоит, так как Путин не решится их исполнить в реальности. Точно так же многие думали в начале 2022 года, что он не решится на вторжение в Украину.

Но если это не блеф, то скорее всего подобные угрозы Путин выскажет (или намекнет на них) во время разговора с Трампом, если тот ему будет угрожать поставками "Томагавков". И как отреагирует на это президент США, вопрос открытый.

До сих пор Вашингтон никогда не решался подходить к грани, за которой начинается риск ядерной войны. Но сейчас обе стороны до предела поднимают ставки. Главное, чтобы этот предел не был перейден и чтобы были найдены компромиссы, которые позволят остановить войну в Украине.