Украина готова выдвинуть президента США Дональда Трампа на получение престижной Нобелевской премии мира, если тот одобрит передачу Украине американских дальнобойных ракет "Томагавк".

Как сообщает Politico, об этом заявил Владимир Зеленский.

Правда, издание не приводит слова украинского президента о таком условии выдвижения на премию, а лишь вынесло его в заголовок материала: "Зеленский: Если Трамп даст нам "Томагавки", мы будем лоббировать Нобелевскую премию мира".

Второе условие Киева для выдвижения Трампа на Нобелевскую премию, о чем мы уже писали, - достижение прекращения огня в Украине.

Причем президент рассказал, что в конце сентября Трамп не сказал ему по поводу передачи ракет ни "да", ни "нет".

"Трамп может дать Украине некоторые вещи, о которых мы говорили. Они точно могут усилить Украину, некоторые дальнобойные вещи, которые очень для нас важны. Мы говорили об этом вопросе впервые осенью прошлого года. Тогда в Нью-Йорке я поднимал этот вопрос, когда Трамп проходил избирательный процесс. Сейчас на последней встрече не услышал "нет". А услышал, что будут работать на техническом уровне, и будут рассматривать эту возможность", — заявил Зеленский.

Напомним, вчера Верховная Рада провалила голосование за постановление о представлении президента США для награждения премией мира.

Западные издания не раз писали, что Трамп хочет получить Нобелевскую премию мира и считает, что заслуживает ее.