В последние дни некоторые российские ура-патриотические телеграм-каналы сообщают, что американские дальнобойные ракеты "Томагавк" для Украины будут закупать Нидерланды и решение об этом на днях уже приняли президент США Дональд Трамп и Государственный департамент.

Эта информация широко разошлась в том числе в Украине. Однако никаких её подтверждений нет.

Единственное упоминание о решении США продать "Томагавки" Нидерландам в количестве 175 ракет на сумму 2,19 миллиарда долларов датировано ещё 25 апреля 2025 года, когда речь о поставах таких ракет Украине вообще не шла.

Судя по всему, это упоминание в СМИ и стало основой для новости о том, что Трамп якобы одобрил схему поставок "Томагавков" Украине через Нидерланды.

Могут ли теперь Нидерланды передать ВСУ эти 175 ракет, о поставках которых договорились ещё в апреле? Крайне сомнительно.

По данным западных СМИ, Нидерланды закупают эти крылатые ракеты модификаций Block IV/V для установки на фрегаты и подводные лодки, в то время как для Украины, как мы уже писали, единственный реалистичный вариант - получить ракеты с пусковыми установками для наземного запуска "Тифон" (Typhon). Однако последние в одобренные Штатами в апреле поставки Нидерландам не входили.

Поэтому Нидерланды могут передать "Томагавки" Украине разве что вместе со своими кораблями или подводными лодками. Но это будет уже запредельный уровень прямого вовлечения стран НАТО в войну, готовность к которому на Западе на данный момент не просматривается.

Безусловно, Трамп может принять решение о передаче систем запуска "Томагавков" наземного базирования и ракет к ним Украине по какой-либо иной схеме через любую страну - члена НАТО, в том числе через Нидерланды. Однако подтвержденной информации об этом сейчас нет. И сам Трамп недавно дал понять, что окончательное решение о поставках "Томагавков" он еще не принял.

Какими будут последствия, если Трамп все-таки поставит "Томагавки" Украине, мы анализировали в отдельном материале.