Заявление президента США Дональда Трампа о том, что он уже "в целом принял решение" о передаче Украине дальнобойных ракет "Томагавк" и пост Дмитрия Медведева с завуалированными угрозами удара по европейским городам, если это произойдет, вновь активировали обсуждение вопроса, какова будет реакция РФ на поставки.

Отметим, что ранее уже неоднократно из Кремля звучали угрозы в адрес Запада по поводу перехода красных линий, которые, однако, к серьёзной эскалации на практике не приводили.

Более того, если вспомнить ситуацию год назад, когда решался вопрос о получении разрешения Джо Байдена бить американскими дальнобойными ракетами ATACMS по территории РФ, угрозы из Кремля были намного более жесткими, чем сейчас. Тогда, напомним, Владимир Путин даже внес изменения в ядерную доктрину, обеспечив право Москвы нанести ядерный удар в ответ на атаки американскими ракетами.

Сейчас же в Кремле выражаются по поводу перспектив поставок "Томагавков" не столь радикально, хотя Путин уже несколько раз повторил, что это разрушит отношения США и России, переведя их на новый уровень эскалации.

Но пока эту тему в Москве на официальном уровне (если не учитывать заявление "вестника Апокалипсиса" Медведева) особо не педалируют, постоянно повторяя, что надеются на приверженность Трампа пути мирного урегулирования в Украине.

Вероятно, в Кремле пока не воспринимают угрозы поставок "Томагавков" всерьез (так же, к слову, считают и многие западные эксперты), а поэтому не хотят лишний раз обострять отношения с Вашингтоном резкими заявлениями.

Но ситуация может измениться, если россияне увидят признаки реального, а не на словах разворота позиции Трампа против Москвы. В этом контексте передача "Томагавков" и тем более их применение станут явным красным флагом для РФ, указывающим, что Трамп перешел на сторону "партии войны".

Какой может быть реакция Москвы?

Напомним, что почти год назад - в ноябре 2024 года - президент США Байден снял запрет на применение ракет ATACMS по территории России, после чего ими был нанесен удар по Курской области. Москва через несколько дней демонстративно применила по Украине ракету "Орешник".

После этого еще некоторое время по России наносили удары ракетами ATACMS, но только по приграничным территориям и не слишком массово, а также обошлось без ударов по гражданскому сектору и органам власти. В основном были атакованы военные объекты. Насколько можно судить сейчас, особого влияния на положение на фронте они не оказали.

Тогда Москва ответила на дальнобойные удары довольно мягко и в большей степени демонстративно, во многом из-за того, что Байден уже проиграл выборы в США и Кремль надеялся, что с Трампом у него начнется диалог, отношения с США улучшатся вплоть до того, что Вашингтон будет содействовать заключению мира в Украине на российских условиях. Поэтому радикальных шагов Москва не предпринимала. В отношении к дальнобойным ударам этот расчет оправдался: вскоре после инаугурации Трамп заблокировал применение дальнобойных ракет по территории России.

Однако реакция РФ на "Томагавки" будет, возможно, гораздо жестче. Во-первых, это гораздо более дальнобойная ракета, чем ATACMS, угрожающая важнейшим политическим и экономическим центрам РФ, и ее применение будет серьезным повышением ставок со стороны США. Во-вторых, политическая ситуация отличается от того, что было год назад: в Штатах сейчас нет политика, с которым Россия надеялась бы договориться "после Трампа".

Поэтому, если Москва решит, что угроза передачи "Томагавков" Киеву реальна, вполне возможно, последуют некие заявления и действия, направленные на предотвращение таких поставок - вплоть до новых ударов по Украине "Орешником" и тому подобным вооружением. Да и в целом военных вариантов ответа может быть много и зависеть они будут от конкретной ситуации.

Если же "Томагавки" передадут Украине и ими будет нанесен удар по РФ, то реакция может быть еще более жесткой.

Также очевидно, что в случае передачи "Томагавков" США будут пытаться регулировать удары так, чтобы как можно меньше провоцировать Кремль на резкий ответ.

На данный момент точно ясно пока одно: эти ракеты даже ещё до непосредственных поставок Украине воспринимаются Вашингтоном как элемент давления на Кремль с целью принуждения его к согласию на условия Трампа мирного урегулирования в Украине.

Но как показала практика текущей войны, в ответ на усиление давления ставки поднимает и Москва. При этом в РФ уже давно звучат голоса, что резкое повышение ставок вплоть до угрозы ядерного удара по Украине или же по странам НАТО для России выгодно, так как Запад не захочет рисковать из-за Украины ядерной войной и пойдет на выполнение всех условий России.

Впрочем, эта логика может оказаться ошибочной, и вместо Карибского кризиса-2.0 с заключением неких договоренностей мир может оказаться на грани ядерного апокалипсиса.

В целом же сейчас все больше усиливается ощущение, что развитие событий подходит к некой критической точке, за которой может последовать резкая эскалация конфликта с возможным подключением новых участников. Причем эскалация предельно опасная для всего мира.

Последняя угроза очевидна, а поэтому есть надежда, что у всех сторон хватит разума найти компромисс и пойти по пути мирного урегулирования, как можно скорее завершив войну.