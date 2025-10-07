Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Дональд Трамп "собрался идти дорогой Байдена", комментируя заявление президента США о возможности предоставить Украине ракеты Tomahawk.

Об этом Медведев написал в своем телеграм-канале.

"Трамп собрался идти тропой Байдена к Нобелю. На вопрос о поставках бандеровцам "Томагавков" он брякнул буквально следующее: "Я решил поставить, но хочу сначала узнать, что они с ними сделают" (!). Ну понятно что: ударят ими по Парижу, Берлину, Варшаве. Даже президенту США такое должно быть ясно..." - написал зампред Совбеза РФ.

"Почему он считает, что ракеты полетят на Европу, Медведев не пояснил. Но заявление это читается как скрытая угроза со стороны РФ ударить по европейским городам, в случае, если Украина получит "Томагавки", - комментирует заявление Медведева телеграм-канал "Политика Страны".

Напомним, Трамп заявил, что уже "вроде как принял решение" о поставке Украине ракет Tomahawk. Но не уточнил, какое именно это решение, и сказал, что сперва "спросит", как ракеты могут применяться.

Ранее Зеленский говорил, что ждёт от американского лидера Дональда Трампа передачу Украине ракет Tomahawk. По его словам, тогда у Украины могут появиться новые возможности.

Между тем в Раде считают, что американцы "до последнего будут тянуть" с предоставлением Киеву ракет Tomahawk, поскольку для них это "средство давления на Россию".