Анализируем итоги 1322-го дня войны в Украине.

Трамп и "Томагавки"

Вчера Дональд Трамп заявил, что готов предоставить Киеву дальнобойные ракеты "Томагавк".

"Да, я вроде как принял решение, в целом, если подумать. Думаю, я хочу выяснить, что они с ними сделают - куда они их отправят, наверное. Мне бы пришлось задать этот вопрос. Я не стремлюсь к эскалации.", - заявил он в Белом доме, отвечая на вопрос журналиста.

Из этих цитат президента США пока до конца не ясно, принято ли окончательное решение передать "Томагавки", или предстоят ещё некие консультации. Тем не менее, впервые глава Белого дома допустил, что ракеты будут Украине предоставлены. Пусть и на неких условиях.

В Украине на эти заявления реагируют пока осторожно.

Нардеп Юрий Камельчук из "Слуги народа" считает, что американцы "до последнего будут тянуть" с передачей "Томагавков" - для них это "средство давления на Россию". Также он допустил, что ракеты могут вообще по факту не дать.

"Томагавки сейчас используются как средство давления на Россию. Будут ли они предоставлены? Думаю, до последнего будут тянуть, а возможно, пусть бы так и было, к счастью, не дадут их нам. Пусть бы не было необходимости такой и военные действия остановились и без них. Как ни крути, при их использовании — это гибели людей. Я сейчас не сочувствую российским военным, но мы говорим, что это дополнительные уничтоженные человеческие жизни. Если можно обойтись без этого — лучше так", - заявил Камельчук.

Его коллега по фракции Егор Чернев считает, что Трамп может растянуть поставки Украине "Томагавков" на месяцы. И первоначально их даже в случае передачи запретят использовать для ударов по РФ, чтобы проверить реакцию Путина на сам факт поставок.

"Скорее всего, поставки и использование ракет будут очень постепенными. На каждом из этих этапов Путину даётся возможность отступить и пойти на переговоры. Сначала ракеты нам дадут, но всего несколько штук или пару десятков. Но стрелять ими сразу не позволят — будут смотреть на реакцию Кремля. Если реакции не будет — сможем ударить несколькими по российскому приграничью.

Если же Путин и после этого не пойдёт на переговоры — радиус можно будет немного увеличить, а поставки немного вырастут. Радиус применения и объёмы поставок ракет будут увеличиваться по мере того, как Путин будет продолжать эскалацию войны. И, наконец, только через какое-то время все ограничения будут сняты, кроме, возможно, ударов по Кремлю и непосредственно по Путину. Вся эта эпопея может занять как минимум несколько месяцев", - пишет Чернев.

Западные СМИ также дают понять, что передача ракет пока не предопределна. Издание Axios со ссылкой на источники указывает, что США пока непосредственно Украине ничего не говорили по "Томагавкам".

"Украинский чиновник и источник, близкий к украинскому правительству, заявили, что не знают, какое решение принял Трамп. В последние недели представители администрации Трампа выражали обеспокоенность относительно того, смогут ли США контролировать использование ракет Украиной после того, как их купят и оплатят страны НАТО", - говорится в статье.

Потенциал эскалации между Западом и Россией после передачи "Томагавков" действительно очень велик. Если Украине передадут ракеты "Томагавк", то в радиусе их действия окажется до двух тысяч военных и промышленных объектов РФ.

Среди них - производство "Шахедов" в Елабуге и авиабаза стратегических бомбардировщиков в Энгельсе, сообщает американский Институт изучения войны (ISW). По его оценке, в радиусе Tomahawk минимальной комплектации (1600 км) находится не менее 1655 военных объектов на территории РФ. В пределах версии ракеты на 2500 км - 1945 объектов.

Детальнее о том, что из себя представляют эти ракеты и как они могут поменять ситуацию с войной, мы писали здесь.

В России на слова Трампа отреагировал Песков, напомнив слова Путина, что это приведет к эскалации в отношениях России и США, но ситуацию на поле боя не изменит.

Прокомментировал и зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Он заявил, что "Трамп собрался идти тропой Байдена к Нобелю".

"На вопрос о поставках бандеровцам "Томагавков" он брякнул буквально следующее: "Я решил поставить, но хочу сначала узнать , что они с ними сделают(!)". Ну понятно что: ударят ими по Парижу, Берлину, Варшаве. Даже президенту США такое должно быть ясно…", - написал Медведев.

Почему он считает, что ракеты полетят на Европу, Медведев но пояснил. Но заявление это читается как скрытая угроза со стороны РФ ударить по европейским городам, в случае, если Украина получит "Томагавки".

Напомним, что в последнее время в Кремле почти не реагировали на ухудшение риторики Трампа в отношении Путина, продолжая избегать критики в адрес США. И, вероятно, так это и останется, если в Москве решат, что в реальности такие ракеты Киеву переданы не будут.

Но ситуация может измениться, если россияне увидят признаки реального, а не словесного разворота в позиции Трампа против Москвы. В этом контексте передача "Томагавков" и, тем более, их применение станут явным "красным флагом" для РФ, указывающим, что Трамп перешел на позиции "партии войны".

Какой может быть реакция Москвы?

Напомним, что почти год назад - в ноябре 2024 года - президент США Байден снял запрет на применение ракет ATACMS по России, после чего ими был нанесен удар по Курской области. Москва через несколько дней демонстративно применила по Украине ракету "Орешник".

После этого ракеты ATACMS все равно по России применялись - но только по приграничным территориям и не слишком массово, а также без ударов по гражданскому сектору и органам власти. Удары были в основном по военным объектам. Насколько можно судить сейчас - особого влияния на положение на фронте они не оказали.

Тогда Москва ответила на "дальнобой" достаточно мягко и, в большей степени, демонстративно, из-за того, что Байден уже проиграл выборы в США, и Кремль надеялся, что с Трампом у него начнется диалог и отношения с США улучшаться вплоть до того, что Вашингтон будет содействовать . Поэтому резких шагов не предпринимал. К слову, по вопросу "дальнобоя" этот расчет оправдался - Трамп, вскоре после того как стал президентом, заблокировал его применение по России.

Однако реакция России на "Томагавки" будет, возможно, гораздо жестче. Во-первых это более дальнобойная ракета, угрожающая жизненно важным центрам РФ, и ее применение будет серьезным повышением ставок со стороны США. Во-вторых, политическая ситуация отличается от того, что было год назад - в Штатах сейчас нет политика, с которым Россия надеялась бы договориться "после Трампа".

Поэтому, если Москва решит, что угроза передачи "Томагавков" Киеву реальна, скорее всего последуют некие заявления и действия, направленные на предотвращение таких поставок. Вплоть до новых ударов по Украине "Орешником" и тому подобным вооружением. Да и в целом военных вариантов ответа может быть много, и зависеть они будут от конкретной ситуации.

Если же "Томагавки" будут поставлены Украине и ими будет нанесен удар по РФ, то реакция может быть еще более жесткой.

Также очевидно, что США, в случае передачи "Томагавков", будут пытаться регулировать удары так, чтобы как можно меньше провоцировать Кремль на жесткий ответ (логику этого уже выше описывали украинские нардепы). На данный точно ясно одно: эти ракеты даже без непосредственных поставок Украине - воспринимаются Вашингтоном как элемент давления на Кремль.

Но, как показала практика текущей войны, в ответ на усиления давления ставки поднимает и Москва. При этом, что в РФ уже давно звучат голоса, что резкое повышение ставок, вплоть до угрозы ядерного удара по Украине или же по странам НАТО, для России выгодно, так как Запад не захочет рисковать из-за Украины ядерной войной и пойдет на выполнение всех условий России.

Это логика, впрочем, может оказаться ошибочной и вместо "Карибского кризиса-2.0" (с приходом к неким договоренностям) мир может оказаться на грани ядерного апокалипсиса.

В целом же сейчас все больше усиливается ощущение, что развитие событий подходит к некой критической точке, за которой может последовать ее резкая эскалация с возможным подключением новых участников. Причем эскалация предельно опасная для всего мира. Последняя угроза очевидна, а потому есть надежда, что у всех сторон хватит разума найти компромисс и пойти по пути мирного урегулирования, как можно скорее завершив войну.

Ситуация на фронте и удары по АЭС

У россиян зафиксированы новые продвижения на Днепропетровском и Запорожском направлениях.

По данным Deep State, они захватили село Малиевка (в РФ давно заявляли, что оно захвачено), продвинулись в Вороном, Новгригорьевке и Охотничьем.

Минобороны РФ сообщает, что захватило Нововасильевского в Запорожской области. Украина этого не подтверждала. На карте Deep State село полностью под контролем ВСУ. Но, в случае подтверждения, потеря Нововасилевского будет означать выход армии РФ на западный берег реки Янчур, по которой ВСУ держат оборону в этом районе.

Ночью РФ нанесла новые удары по украинской энергетике - в Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях. Десятки тысяч домохозяйств остались без света.

В Харькове предположительно был удар по подстанции "Лосево" в Немышлянском районе. Украина этого не подтверждала. Отключения света зафиксированы в двух районах Харькова.

Также были прилеты по железнодорожному депо в Полтавской области. Пострадал подвижной состав.

При этом за последние сутки начались прилеты в районе атомных электростанций.

Вчера вечером МАГАТЭ заявило об ударах рядом с Запорожской АЭС. С чьей стороны наносился удар, не сообщается (напомним, станция контролируется Россией). Российское "руководство" АЭС утверждает, что ВСУ обстреляли район пожарной части в километре от станции.

Также Россия заявляет об атаке беспилотника по Нововоронежской АЭС (Воронежская область). Как утверждается, после воздействия РЭБ дрон врезался в башенную испарительную градирню действующего энергоблока №6 и взорвался. Но разрушений и пострадавших нет, а станция работает штатно.

Украина ударов по обеим станциям, находящимся под российским контролем, не комментировала. Но тенденция прилетов по АЭС либо в непосредственной близости очевидна. Напомним, ранее Путин, обвиняя Украину в ударах по линиям энергопередач Запорожской АЭС (Киев эти обвинения отрицает), пригрозил ударами по объектам ядерной энергетики в Украине.

Российские удары по украинским объектам энергетики стали эффективнее, поскольку она изменила тактику обстрелов, сообщил заместитель гендиректора производителя РЭБ Анатолий Храпчинский.

"Эффективность российских ударов становится заметнее. Враг не только комбинирует средства поражения, но и повышает их плотность, теперь на объекты летит больше ракет и дронов одновременно, с разных направлений, с вниманием на несколько ключевых направлений", - заявил Храпчинский.

Также россияне имеют разведданные о системах ПВО, расположенных в районах потенциальных целей, и понимая время их перезарядки и подготовки, рассчитывают подходящий момент для удара. Активно используются и "дроны-приманки", а цели запускаются через населенные пункты, чтобы их было сложнее сбить без угрозы для гражданских.

О чем говорит скандал с Капрановым

В Украине разразился очередной скандал, связанный с наездом на русскоговорящих граждан.

Писатель Виталий Капранов фактически обвинил в недавнем ракетном ударе по Львову русскоязычных беженцев. "Львов переживает нашествие русскоязычных. Львов становится целью ударов российских ракет. Это факты. А связь между ними можете поискать сами", - написал он в Facebook.

Его заявление раскритиковали в соцсетях.

"Я бы Капранову посоветовал поискать связь в 161й статье Криминального Кодекса Украины (о нарушении равноправия граждан - Ред.). Хотя из того, что я о нем все время слышу, он уверенно претендует на ограниченную интеллектуальную дееспособность, возможно так страхуется от ответственности", - написал нардеп Максим Бужанский.

"Единственный факт, который вытекает из этого поста, заключается в том, что вы — конченый. Вы сеете рознь между людьми и дестабилизируете страну. Вас следовало бы "отменить" повсюду уже на основании этого. Не говоря уже о воспитательной беседе с правоохранительными органами, если бы государство имело адекватную политику реагирования на подобное", - написал военнослужаший и блогер Владимир Коваль.

Также много негативных отзывов написали Капранову в комментариях.

"С приятным удивлением отмечаю, сколько людей одернули брата Капранова.

Мы или научимся жить вместе - такие разные, или погибнем, такие одинаковые",- пишет бывший советник Банковой Алексей Арестович.

Ранее Капранов призывал "чмырить и бить по морде" украинцев, которые потребляют российский контент.

Но, как видим, в последнее время в украинском обществе реакция на такие заявления все больше становится резко негативной.

Это началось еще с массового недовольства убитой прошлом году Ириной Фарион, которая регулярно критиковала русскоязычных солдат ВСУ, упрекая их в "непатриотизме". Позже достаточно много негатива было в адрес других деятелей-украинизаторов (вроде актера Бенюка, блогерши Мандзюк или мэра Ивано-Франковска Марцинкива), призывавших бить детей, говорящих по-русски.

Таких персонажей уже открыто критикуют и простые украинцы в соцсетях - в том числе украиноязычные - чего раньше практически не было.

Параллельно языковой омбудсмен Ивановская недавно заявила, что из тех, кто с началом войны из патриотических соображений перешли на украинский, многие снова стали говорить по-русски.

То есть, в украинском общественном мнении наблюдается определенный откат от жестких идеологических установок, которые стали внедряться с началом полномасштабной войны. А это значит, что будет расти запрос и на более умеренную политические повестку - фактор, который уже не раз проявлялся в украинской истории.

Самый яркий пример - в 2019 году, когда выборы выиграл "умеренный" Зеленский, который противостоял создавшему себе имидж националиста Петру Порошенко. Хотя сейчас Зеленский уже пошел гораздо дальше Порошенко по темам, за которые раньше сам его критиковал.

Хотя понятно, что для того, чтоб эти тенденции оказали влияние на политические процессы должна закончится война.