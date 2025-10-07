Американцы "до последнего будут тянуть" с предоставлением Киеву ракет Tomahawk, поскольку для них это "средство давления на Россию".

Об этом заявил народный депутат от партии "Слуга народа" Юрий Камельчук.

"Томагавки" сейчас используются как средство давления на Россию. Будут ли они предоставлены? Думаю, до последнего будут тянуть, а возможно, пусть бы так и было, к счастью, не дадут их нам. Пусть бы не было необходимости такой и военные действия остановились и без них. Как ни крути, при их использовании - это гибели людей. Я сейчас не сочувствую российским военным, но мы говорим, что это дополнительные уничтоженные человеческие жизни. Если можно обойтись без этого - лучше так", - сказал Камельчук.

Напомним, Трамп заявил, что уже "вроде как принял решение" о поставке Украине ракет Tomahawk. В то же время президент США не уточнил, какое именно это решение, и сказал, что сперва "спросит", как ракеты могут применяться.

Ранее Зеленский говорил, что ждёт от американского лидера Дональда Трампа передачу Украине ракет Tomahawk. По его словам, тогда у Украины могут появиться новые возможности.

Мы разбирались в отдельном материале, что поменяют на поле боя ракеты Tomahawk, если Трамп согласится передать их Украине.