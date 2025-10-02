Президент Украины Владимир Зеленский дал понять, что ожидает от американского лидера Дональда Трампа передачу Украине "Томагавков".

Об этом он заявил во время пресс-конференции.

По словам главы государства, у Украины может появится новые возможности.

"До сегодняшнего дня мы использовали для ударов по РФ только наше дальнобойное оружие. После моей встречи с Трампом, возможно, у нас появится что-то ещё", – заявил Зелеский.

Напомним, в Белом доме не стали подтверждать или опровергать информацию о возможности предоставления Украине американских разведданных для ударов вглубь России. Спикер ведомства Кэролайн Левитт заявила, что комментировать подобные заявления "было бы безответственно".

Ранее западные СМИ писали, что Зеленский попросил у США "Томагавки", однако позже глава Белого дома ему в этом отказал.

По сведениям Wall Street Journal, у Дональда Трампа также затребовали разведданные для наступательной операции ВСУ.

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.