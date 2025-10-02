Зеленский дал понять, что ждёт от Трампа передачи Украине "Томагавков"
Президент Украины Владимир Зеленский дал понять, что ожидает от американского лидера Дональда Трампа передачу Украине "Томагавков".
Об этом он заявил во время пресс-конференции.
По словам главы государства, у Украины может появится новые возможности.
"До сегодняшнего дня мы использовали для ударов по РФ только наше дальнобойное оружие. После моей встречи с Трампом, возможно, у нас появится что-то ещё", – заявил Зелеский.
Напомним, в Белом доме не стали подтверждать или опровергать информацию о возможности предоставления Украине американских разведданных для ударов вглубь России. Спикер ведомства Кэролайн Левитт заявила, что комментировать подобные заявления "было бы безответственно".
Ранее западные СМИ писали, что Зеленский попросил у США "Томагавки", однако позже глава Белого дома ему в этом отказал.
По сведениям Wall Street Journal, у Дональда Трампа также затребовали разведданные для наступательной операции ВСУ.
