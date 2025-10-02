В Белом доме не стали подтверждать или опровергать информацию о возможности предоставления Украине американских разведданных для ударов вглубь России. Ранее об этом писала американская газета The Wall Street Journal.

Спикер ведомства Кэролайн Левитт заявила, что комментировать подобные заявления "было бы безответственно".

"Мы не комментируем вопросы, связанные с засекреченной разведывательной информацией​​​. Делать это публично было бы безответственно", - заявила Левитт.

Тем временем Кремль пригрозил "адекватным ответом" в случае поставок Киеву американских ракет Tomahawk.

"Представители американского руководства в интервью на этой неделе говорили о возможности поставки таких ракет (Tomahawk - Ред.) И в целом вполне допускали возможность ударов вглубь территории России. Это, конечно, достаточно опасный симптом, и он не может не быть замечен в Москве. Мы его заметили. И случись это - это будет новым серьезным витком напряженности, который потребует адекватный ответ с российской стороны", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее СМИ писали, что президент Украины Владимир Зеленский попросил у США "Томагавки", однако позже глава Белого дома отказал.

Напомним, по сведениям Wall Street Journal, также у президента США Дональда Трампа затребовали разведданные для наступательной операции ВСУ.