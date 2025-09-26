Президент США Дональд Трамп "открыт" для снятия ограничений на использование Украиной дальнобойного оружия для ударов по территории РФ.

Об этом пишет американская деловая газета The Wall Street Journal.

По словам высокопоставленных американского и украинского чиновников, ранее Трамп сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что открыт для снятия ограничений на использование Украиной американского оружия большой дальности для нанесения ударов по территории России.

Вместе с тем, Трамп не обещал сделать это в ходе разговора с Зеленским во вторник, добавили источники.

Издание напоминает, что на встрече в Нью-Йорке Зеленский запросил больше ракет ATACMS с дальностью до 300 километров, а также "Томагавки" с дальностью поражения до 2500 километров.

С весны Белый дом блокировал удары вглубь территории РФ ракетами ATACMS, которые были переданы ещё при Байдене, но сейчас администрация Трампа обсуждает изменение политики в отношении Москвы.

В ближайшие дни представители Киева поедут в Вашингтон для переговоров с военным министром США Питом Хегсетом.

Ранее американский портал Axios писал, что Трамп отказал Зеленскому в передаче "Томагавков".

При этом, по сведениям Wall Street Journal, Киев затребовал у Трампа разведданные для наступательной операции ВСУ.