Генеральный секретарь Организации Североатланти́ческого договора (НАТО) Марк Рютте откорректировал свою позицию в отношении поражения российских самолетов, нарушающих воздушное пространство стран Альянса.

Ранее сегодня он заявил, что самолеты, попадающие в воздушное пространство стран НАТО, надо сбивать.

Теперь же в эфире американского телеканала CNN европейский политик сказал, что страны Североатлантического альянса в случае нарушения российскими самолетами их воздушного пространства должны оценить угрозу, а не сразу же пытаться сбить их.

"Если происходит вторжение в воздушное пространство, в конечном счете вы можете принять самые жесткие решения, если необходимо, если ваши люди под угрозой. Если нет, вы сопроводите эти самолеты из вашего [воздушного пространства]", - сказал он.

"Наши военачальники, наши пилоты истребителей могут сделать все необходимое для обеспечения безопасности наших людей. Если нет прямой угрозы, они сопроводят эти самолеты из воздушного пространства альянса. Если есть прямая угроза, то они могут в конечном счете пойти на крайнюю меру", - добавил Рютте.

Он считает, что сейчас нужна "спокойная и коллективная реакция со стороны НАТО".

Генсек Альянса не согласился с подходом, при котором в случае нарушения воздушного пространства нужно сразу же принять крайние меры.

По его словам, следует "всегда оценивать опасность в данный момент". Рютте заверил, что в альянсе "нет разногласий относительно этого".

Ранее стало известно, что НАТО готова сбивать российские самолёты. Россия ответила заявлением, "если страны НАТО собьют хоть один российский самолет, это будет означать начало войны".