В случае, если страны НАТО собьют хоть один российский самолет, это будет означать начало войны.

Об этом заявил посол РФ во Франции Алексей Мешков в эфире европейской радиостанции RTL.

По его утверждениям, самолеты НАТО "довольно часто" нарушают воздушное пространство России, но их не сбивают.

"Это будет война, а что еще можно. Достаточно много самолетов нарушают случайно или неслучайно наше воздушное пространство. Их никто не сбивает", - заявил Мешков.

При этом он отметил, что Европа не предоставила "ничего материального", доказывающего причастность России к инцидентам с БпЛА в Европе.

"Во-первых, мы ни с кем ни во что не играем. Во-вторых, мы, после того как нас Запад столько раз обманывал, мы верим только фактам", - сказал Мешков.

Ранее СМИ писали, что в НАТО нет единства по поводу того, как реагировать на инциденты с российскими дронами и самолётами.

Угрозы сбития российских самолетов странами НАТО и последствия этого мы анализировали в отдельном материале.

