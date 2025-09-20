История с российскими самолетами в воздушном пространстве Эстонии похожа на тему с беспилотниками над Польшей.



Похожа в том смысле, что до конца непонятно, что произошло. Эстония заявляет, что самолеты залетели в ее воздушное пространство и находились там 12 минут. Россия это отрицает. Так же, как и в случае с дронами, было неизвестно, почему они оказались в Польше — летели ли они туда целенаправленно или же были отклонены от цели украинским РЭБ.



Также схожи и основные мессенджи, которые транслируют после этих инцидентов представители западной "партии войны" и украинские власти.



Тезис первый – НАТО должно максимально жестко отреагировать на эти инциденты.



Тезис второй – если НАТО жестко не отреагирует, оно покажет свою полную несостоятельность и подтолкнет Россию к прямому нападению на страны Европы.



Главный адресат этих тезисов Трамп. Задача минимум "партии войны", не допустить, чтобы президент США начал давить на Зеленского с целью побудить его принять озвученные Путиным на Аляске условия завершения войны (передача контроля над всем Донбассом и т.д.). Задача среднего уровня – вывести Трампа на "тропу войны" с РФ и разорвать любые его контакты с Путиным, побудить США возобновить масштабную военную поддержку Киева и ввести жесткие санкции против РФ. Задача максимум – вовлечь НАТО в прямую войну с Россией.



Пока эти усилия успехом не увенчались – Трамп реагирует довольно сдержанно, что в целом объяснить можно. Ситуация крайне неопределенная: что было, а чего не было никто точно сказать не может. По тем же беспилотникам нельзя действительно исключать, что их отклонили от курса средства РЭБ. Точно так же, теоретически, возможна ситуация, при которой украинские БПЛА, во время атаки на Ленинградскую область, отклонит от маршрута российский РЭБ, и они упадут на Нарву. Будет ли это кем-то воспринято как "акт агрессии Украины против Эстонии и всего Альянса"? Вопрос риторический.



Однако, активная работа по "перепрошивке" Трампа наверняка будет продолжена, особенно, если подобные инциденты повторятся. А этого конечно же исключать нельзя.



Тем более, что в России есть своя "партия войны", которая воодушевленно воспринимает все эти истории с дронами и самолетами в небе стран НАТО. Призывает "продолжать в том же духе", "повышать ставки", показывая Европе, что "и до нее дойдет война", а потому она должна меньше помогать Украине или вообще давить на Киев, чтоб тот шел на условия Москвы по прекращению войны. Почему эти тезисы несостоятельны мы уже подробно писали в отдельном материале.

Но они в российской Z-среде звучат, накладываясь на уже давно продвигаемую рядом российских экспертов и деятелей идею организации Карибского кризиса 2.0, чтобы подвести дело к грани ядерной войны России и НАТО и затем выдвинуть ультиматум Западу, который, как уверены адепты этой концепции, обязательно испугается и примет все условия РФ.



В общем, складывается опасная ситуация, когда на Западе "партия войны" говорит, что не нужно боятся идти в жесткое противостояние с Россией, вплоть до прямого военного столкновения (или как минимум введения бесполетной зоны над Украиной или же блокирования балтийских портов РФ), потому что Кремль побоится использовать ядерное оружие и "сольется". А московский филиал глобальной "партии войны" доказывает, что не нужно боятся поднимать ставки в противостоянии с НАТО вплоть до угрозы ядерной войны, потому что Запад обязательно "сольется" и сделает то, что ему скажет Москва.



Правда, до сих пор военно-политическое руководство и РФ, и США (как при Байдене, так и при Трампе) такие идеи не поддерживало и грань, за которой начинается уже прямая война России и НАТО, не переходило.



Но когда с обоих сторон есть силы, заинтересованные в эскалации, то ее риск возрастает многократно.



Причем сценарий такой эскалации представить не так уж и сложно. Например, над Балтийским морем силы НАТО сбивают российский военный самолет. Эстония говорит, что он залетел в ее воздушное пространство, Россия это отрицает.



Далее западные СМИ и украинские власти начинают кампанию на тему "вот видите – не нужно Россию бояться. Сбили ее самолет, а она ядеркой в ответ не жахнула. Потому нужно давить дальше – вводить бесполетую зону, блокировать порты".



Московский филиал "партии войны" подачу подхватит и начнет кампанию на тему "доколе мы будем терпеть! Нас бьют, а мы утираемся. Мы великая держава или нет? Если сейчас не ответить, то скоро прилетит по Кремлю".



В такой атмосфере некий военный ответ РФ исключать нельзя. Ну а дальше начнет раскручиваться спираль эскалации, которую с каждым оборотом будет остановить все труднее.



И дело постепенно может подойти к глобальной ядерной войне на взаимное уничтожение.



И это очень опасный сценарий. Но предотвратить его еще можно. Для этого нужно в ближайшее время остановить войну в Украине, пока она не затянула в свою воронку Европу, а за ней и весь мир.