Правительство Эстонии запросило консультации согласно статье 4 НАТО в связи с нарушением воздушного пространства истребителями РФ,.

Об этом сообщил премьер-министр страны Кристен Михал на своей странице в соцсети Х.

Украинские телеграм-каналы публикуют фото нарушителей и пишут, что три российских МиГ-31К, вторгшихся в Эстонию, были вооружены ракетами Р-73. Эта модификация перехватчиков известна тем, что способна нести сверхзвуковые ракеты "Кинжал".

Р-73 (по классификации МО США и НАТО: AA-11 Archer - Лучник) - советская/российская управляемая ракета класса воздух-воздух малого радиуса действия с инфракрасной системой самонаведения. Создана специально для высокоманёвренного ближнего воздушного боя, который по итогам военных конфликтов в Корее, Вьетнаме и на Ближнем Востоке занял существенное место в воздушных боях, так примерно две трети общего числа сбитых в боях самолётов было поражено ракетами "воздух-воздух", что в свою очередь отразилось в тактике действия ВВС. Учитывались такие требования как всеракурсность, сверхманёвренность, реализация принципа "выпустил-забыл". Необходимо было, чтобы оружие не накладывало существенных ограничений на манёвр носителя в процессе применения, то есть чтобы ракета могла пускаться при интенсивном маневрировании самолёта с большими перегрузками

Изначально истребитель МиГ-31 разрабатывали для перехвата авиационных крылатых ракет, но время внесло коррективы

Напомним, ранее аналогичные консультации проводили власти Польши в связи с вторжением российских дронов на территорию их государства.

