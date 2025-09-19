Эстония заявляет, что сегодня три российских истребителя МиГ-31 нарушили ее воздушное пространство. Это произошло над Финским заливом.

Об этом заявил министр иностранных дел страны Маргус Цахкна.

По его словам, истребители летали в небе 12 минут.

При этом МИД уже вызвал временного поверенного РФ и передал ноту протеста. Министр назвал происшествие "беспрецедентно дерзким" и заявил, что это уже четвертое нарушение в этом году.

"Россия в этом году уже четыре раза нарушала воздушную границу Эстонии, что само по себе недопустимо, но сегодняшнее нарушение, когда в наше воздушное пространство вошли три истребителя, является беспрецедентно грубым", — сказал Цахкна.

Ранее мы писали, что Эстония запретила полеты у своей границы с Россией. Причиной стали атаки украинских дронов на Ленинградскую область и активности российских войск в этом регионе.

Также мы писали, что 10 сентября в Польше во время пересечения воздушного пространства страны беспилотниками пострадал жилой дом, фотографии которого облетели интернет.

