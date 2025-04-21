Один из двух обещанных Украине шведских самолётов радиолокационной разведки прибыл в страну и совершил пробный полёт над Львовом.

Об этом сообщает Clash Report.

Напомним, о поставках Киеву двух самолётов ACS-890 было объявлено в мае 2024 года.

В Минобороны Швеции считают, что эти технические средства предоставят Украине "совершенно новые возможности воздушной радиолокационной разведки".

ACS-890 способен обнаруживать воздушные и морские цели на расстоянии до 400 км. Работая в координации с истребителями F-16 он может существенно усилить защиту от российских крылатых ракет.

Ранее в BBC сообщали, что летающие радары ACS-890 смогут быть интегрированы с F-16.

Война в Украине идёт 1153-й день. Последние новости с главными событиями 21 апреля 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Накануне в Кремле заявили, что Путин не давал распоряжений о продлении пасхального перемирия. Также Россия обвинила Украину в нарушении перемирия и ударах из ракетных установок HIMARS. Военный обозреватель Deep State сообщил, что за сутки войска РФ захватили посёлок Екатериновка на Лиманском направлении. Также российские войска продвинулись на Покровском направлении в деревне Преображенка и под Торецком.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.