Обрыв интернет-кабеля финской телекоммуникационной компании, который произошел между Финляндией и Швецией, не является диверсией.

Об этом сообщает газета Politico.

Представитель агентства транспорта и связи Финляндии рассказал, что обрыв кабеля произошел во время земляных работ - его задел экскаватор в двух местах.

Финская полиция также подтвердила, что не проводит расследование по факту повреждения оптоволоконного кабеля между Финляндией и Швецией.

Обрыв уже удалось устранить.

Напомним, между Швецией и Финляндией произошли новые обрывы интернет-кабелей. На этот раз не в воде, а на суше - около городов Эспоо и Вихти. Пострадали сотни абонентов.

Как мы писали, недавно были повреждены два кабеля на дне Балтийского моря. 18 ноября СМИ сообщили, что в Балтийском море оборвался интернет-кабель C-Lion1, который соединяет Финляндию и Германию. C-Lion1 - единственный финский подводный кабель, идущий напрямую в Центральную Европу, причем вдоль газопроводов "Северный поток".

Вскоре после этого появилась новость, что в том же море поврежден проложенный по дну кабель связи, соединяющий Литву и Швецию.

Власти Германии заявляли, что возможна диверсия.