Между Швецией и Финляндией произошли новые обрывы интернет-кабелей. На этот раз не в воде, а на суше - около городов Эспоо и Вихти.

Об этом сообщают местные издания.

Пострадали сотни абонентов. Финская полиция подозревает диверсию.

Напомним, недавно также были повреждены два кабеля на дне Балтийского моря. 18 ноября СМИ сообщили, что в Балтийском море оборвался интернет-кабель C-Lion1, который соединяет Финляндию и Германию. C-Lion1 - единственный финский подводный кабель, идущий напрямую в Центральную Европу, причем вдоль газопроводов "Северный поток".

Вскоре после этого появилась новость, что в том же море поврежден проложенный по дну кабель связи, соединяющий Литву и Швецию.

Подозревают китайское судно с капитаном-россиянином, которое шло вблизи двух поврежденных кабелей связи в Балтийском море примерно в то время, когда были обнаружены неисправности. По одной из версий, кабели мог оборвать спущенный в воду якорь или донный трал.

В то же время власти Германии заявляли, что возможна диверсия.

При этом на данный момент установленных фактов диверсионного вмешательства озвучено не было.