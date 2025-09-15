Эстония запретила полеты у своей границы с Россией. Причиной стали атаки украинских дронов на Ленинградскую область и активности российских войск в этом регионе.

Об этом сообщает издание ERR.

По информации издания, уже был отменен рейс Тарту-Хельсинки.

Эстонские военные отмечают, что эта мера связана с активностью российских войск и украинских дронов в Ленинградской области, пишет DW.

Запрет, как заявляют эстонские ВВС, позволит тщательнее следить за воздушным пространством.

"Как показывают события в Польше и других странах, НАТО испытывает трудности с обнаружением низко летающих средств нападения во всем регионе. И чтобы обнаружение было более эффективным, восточное крыло Альянса вводит такие зоны ограничения полетов именно с целью максимально облегчить операторам систем наблюдения обнаружение этих возможных дронов, попадающих в Эстонию", – заявил командующий ВВС Эстонии Рийво Валге.

При этом сроки действия запрета не называются.

Ранее мы писали, что власти Польши ограничили авиационное сообщение в восточной части страны у границы с Украиной и Беларусью. Вместе с ней Латвия минимум на неделю тоже запретила полеты над своей восточной границей с Беларусью и Россией.

Напомним, в Беларуси стартовали военные учения "Запад-2025" с участием солдат из РФ.