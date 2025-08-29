Турция закрыла небо для израильских самолетов и объявила о полном прекращении торговли с Израилем. Турецким судам запрещён вход в израильские порты.

Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, передает The Jerusalem Post.

"Хотя экономические последствия этого шага еще предстоит оценить, облеты, вызванные закрытым воздушным пространством, могут увеличить время в пути рейсов из Израиля в такие страны, как Грузия и Азербайджан, почти на два часа", - пишет издание.

Израильский чиновник заявил изданию, что Турция "уже объявляла о разрыве экономических отношений с Израилем в прошлом и отношения продолжались".

Тем временем израильская армия заявляет, что начала подготовку к наступлению в городе Газа и увеличила интенсивность боев на его окраинах. Напомним, что Турция поддерживает Палестину и ХАМАС.

На видео видны масштабные удары по городу.

Также сообщается, что удалось вернуть тела двух заложников.

Напомним, что премьер Израиля Нетаньяху на этой неделе признал геноцид армян со стороны турков.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган делал антиизраильские заявления, адресованные премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху.