В секторе Газа в результате израильского авиаудара возле больницы "Аш-Шифа" погибла вся съемочная группа телеканала Al Jazeera.

Журналисты Мохаммед Крейке и Анас аль-Шариф, операторы Ибрагим Захер и Моамен Алива, а также водитель Мохамед Нуфал находились в палатке для представителей СМИ.

Армия обороны Израиля заявила, что Анас аль-Шариф был членом ХАМАС, что сам журналист и Комитет по защите журналистов ранее отрицали.

Al Jazeera назвала эти утверждения "безосновательными" и "сфабрикованными обвинениями".

Анас аль-Шариф в последнее время писал о голоде в Газе. СМИ пишут, что в своих социальных сетях журналист писал, что его жизнь в опасности и призывал к миру.

Напомним, военно-политический кабинет Израиля одобрил план полной оккупации сектора Газа. Также премьер-министр страны Беньямин Нетаньяху официально подтвердил это намерение.

В настоящее время Армия обороны Израиля контролирует около 75% сектора Газа.

Ранее бывшие руководители Армии обороны Израиля и израильских спецслужб "Моссад" и "Шин Бет" направили письмо президенту США Трампу с просьбой заставить Нетаньяху прекратить войну в Газе.